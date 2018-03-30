Tesla отзывает на ремонт больше 100 000 автомобилей из-за проблем с управлением

30 марта 2018 10:01Автопром 48
Компания Tesla нечасто устраивает масштабные отзывные кампании. Но на этот раз на сервисы зазывают больше 100 000 электрокаров из-за достаточно серьезной проблемы.
Компания отзывает на провeрку сразу около 123 000 Model S, которые выпущены до апреля 2016 года, сообщает CNN.
Причина отзыва - возможная чрезмерная коррозия крепежных болтов механизма усилителя руля, которая особенно сильно проявляется в регионах с холодным климатом, где дороги активно посыпают солью и прочими реагентами против гололеда.
Случаи аварий или ранений из-за этого пока не фиксировались, но компания хочет перестраховаться. Если проблема с болтами проявляется, машиной становится труднее управлять на малых скоростях и при парковке, но на стабильность при высоких скоростях это не влияет, сообщил представитель компании.
Замена болтов будет проведена бесплатно.
Ранее появлялась информация, что практически все электромобили Tesla сходят с конвейера дефектными.