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© Павел Блюденов, АвтоВести

29 марта 2018 19:48

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Nissan показал нового конкурента Toyota Camry

Автосалон в Нью-Йорке стал площадкой для премьеры нового поколения популярного в США седана Nissan Altima, который на местном рынке конкурирует с Camry и Accord. Автомобиль не только изменился визуально, но и получил технологичный мотор от Infiniti.

Когда-то и в России был собственный аналог Nissan Altima под названием Teana, но продажи этих машин не вписалась в наш разбалансированный авторынок. Зато в США модель пользуется устойчивым спросом, и только после выхода новых Toyota Camry, Hyundai Sonata и Honda Accord "ниссановский" седан начал активно сдавать позиции. В Нью-Йорке представлена Altima шестого поколения, призванная вернуть модель в лидеры сегмента. 

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Новый седан унаследовал стилистический код концепт-кара Vmotion 2.0, показанного зимой 2017 года в Детройте. Появились характерная V-образная решетка радиатора, сложная LED-оптика спереди и сзади и модный нынче эффект парящей крыши, который достигается за счет черной вставки на задней стойке. В габаритных показателях Altima прибавила всего по нескольку миллиметров с каждой стороны, а вот колесная база увеличилась почти на 5 см и достигла цифры 2 825 мм, что обещает дополнительное пространство для задних пассажиров.

 

Полностью изменилась архитектура передней панели, где доминантой стал отдельностоящий 8-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Еще один крупный 7-дюймовый экран - в приборной панели. Новая Altima обзавелась современным комплексом безопасности и полуавтономного движения Nissan ProPilot, который был дополнен системой автоматического торможения при движении задним ходом.

 

Еще более интересные изменения произошли по технической части. На старте продаж Nissan Altima получит новейший двигатель 2,0 л VC-Turbo с переменной степенью сжатия, позаимствованный  у нового Infiniti QX50. Для "Ниссана" он будет развивать 251 л.с. и 370 Нм. От прежнего 3,5-литрового V6 решено избавиться, а чуть позже гамму дополнит начальная рядная четверка 2,5 л на 191 л.с.. Самое интересное, что Altima впервые получила в качестве альтернативы переднему приводу полноприводную трансмиссию на основе муфты от X-Trail.

 

Продажи нового Nissan Altima в США стартуют ближе к осени 2018 года, российских перспектив у этой модели нет.

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