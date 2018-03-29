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© BMW

29 марта 2018 18:50

Автопром 222

Российским кроссоверам BMW Х3 забыли прикрутить винты

Немецкий автопроизводитель вынужден ремонтировать более 1,2 тысячи премиум-кроссоверов из-за оплошности на этапе производства. Некоторые детали забыли элементарно прикрутить к кузову.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с российским представительством марки BMW анонсировали запуск отзывной кампании, которая затронет 1 202 автомобиля. В добровольной сервисной акции участвуют свежие экземпляры BMW X3, проданные в России с 2017 по 2018 год. Производитель выяснил, что на этапе сборки задний спойлер могли не зафиксировать винтами, поэтому на высокой скорости он может оторваться.

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"Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае – его отсоединение при большой скорости автомобиля", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Уполномоченные дилеры BMW индивидуально проинформируют владельцев потенциально дефектных экземпляров Х3 о необходимости внепланового визита в сервис. В рамках отзывной кампании будет проведена проверка наличия винтов крепления заднего спойлера и установка при их отсутствии. Все работы по устранению недочетов, выполняемые по инициативе автопроизводителя, традиционно будут бесплатными для владельцев.

Кстати, проверить автомобиль на предмет участия в акции можно самостоятельно, не дожидаясь звонка от официалов или отвалившегося спойлера. Для этого достаточно сверить VIN-код своей машины с номерами из открытого списка отзывных автомобилей, который публикует Росстандарт.

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