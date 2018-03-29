Российским кроссоверам BMW Х3 забыли прикрутить винты

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с российским представительством марки BMW анонсировали запуск отзывной кампании, которая затронет 1 202 автомобиля. В добровольной сервисной акции участвуют свежие экземпляры BMW X3, проданные в России с 2017 по 2018 год. Производитель выяснил, что на этапе сборки задний спойлер могли не зафиксировать винтами, поэтому на высокой скорости он может оторваться.

"Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае – его отсоединение при большой скорости автомобиля", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.



Уполномоченные дилеры BMW индивидуально проинформируют владельцев потенциально дефектных экземпляров Х3 о необходимости внепланового визита в сервис. В рамках отзывной кампании будет проведена проверка наличия винтов крепления заднего спойлера и установка при их отсутствии. Все работы по устранению недочетов, выполняемые по инициативе автопроизводителя, традиционно будут бесплатными для владельцев.



Кстати, проверить автомобиль на предмет участия в акции можно самостоятельно, не дожидаясь звонка от официалов или отвалившегося спойлера. Для этого достаточно сверить VIN-код своей машины с номерами из открытого списка отзывных автомобилей, который публикует Росстандарт.