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29 марта 2018 17:53

Дороги 358

В России заработали новые правила автострахования

Центробанк утвердил важные изменения, которые устраняют правовое разногласие в вопросе возмещения убытков по ОСАГО. Отныне справка о ДТП исключена из списка обязательных документов для страховой.

В ГИБДД перестали выдавать водителям справки о ДТП еще в октябре 2017 года, хотя страховщики на законных основаниях до сих пор обязывали прилагать этот документ. Центробанк РФ внес изменения в положения "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", исключающие необходимость прилагать справку о ДТП, выданную подразделением полиции, к заявлению о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

Вступили в силу новые изменения в ПДД

Указание Центробанка было опубликовано на информационно-правовом портале 13 марта 2018 года и вступило в силу через 10 дней с момента публикации, то есть 23 марта. 

Отметим, что МВД лишили полномочий по утверждению формы и выдаче справок о ДТП еще в 2014 году, хотя такая практика фактически действовала вплоть до осени 2017 года, когда выписывать такой документ ГИБДД окончательно запретили. В то же время правила Центробанка по-прежнему содержали норму об обязательном предоставлении справки, которой по факту не существовало. Отдельные подразделения ГИБДД согласились выдавать вместо справок так называемые приложения к протоколам, но страховщиков неофициальный и неполный с точки зрения данных документ не устраивал. Теперь же про справки о ДТП и подобные им "аналоги" можно забыть.

Указанием Центробанка из правил ОСАГО  также были исключены требования о нанесении типографским способом двухмерного штрихового кода (QR-кода), содержащегося в страховом полисе ОСАГО. 

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