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© Renault

29 марта 2018 16:49

Автопром 256

Renault и Nissan могут объединиться в новый автомобильный бренд

Две крупные автомобильные компании, уже объединенные в один концерн, собираются полностью стереть границы между марками Renault и Nissan. Появившийся в результате слияния новый автобренд позволит превзойти таких гигантов, как VW Group и Toyota (но это неточно).

Компании Renault и Nissan находятся на стадии переговоров о полном слиянии этих двух предприятий в единую структуру с последующим созданием нового автопроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компетентные источники. К этому членов альянса Renault-Nissan подталкивает трансформация отрасли, связанная с переходом на электромобили, автономный транспорт и модель совместного пользования.

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Инициатором слияния называют Карлоса Гона, который управляет обеими автомобильными компаниями и еще недавно заявлял, что стороны собираются "сделать альянс необратимым". На сегодняшний день французская Renault владеет 43% акций Nissan, в то время как японцы имеют 15-процентную долю в Renault. Предполагается, что существующие акционеры Renault и Nissan получат пропорциональное количество акций в новообразованной компании.

В результате объединения двух производителей в мировом автопроме может появиться новый автомобильный бренд. В таком случае партнеры смогут объединить ресурсы и оптимизировать производственные процессы. В таком случае у корпорации будут либо две штаб-квартиры - в Японии и Франции, либо одна, на нейтральной территории - например, в Великобритании или Нидерландах.

Переговоры осложняются тем, что сделка требует одобрения правительствами Франции и Японии, которые не хотели бы допускать потерю национальной идентичности для каждой из двух компаний. Вдобавок французское правительство, владеющее 15% акций Renault, не хочет снижать свои роль и вес в структуре собственности компании. По словам источников, сложный переговорный процесс продолжается, и далеко не факт, что он приведет к объединению брендов.

Отметим, что в результате приобретения компании Mitsubishi Motors альянс Renault-Nissan закончил 2017 год с результатом 10,61 млн совокупно проданных машин. К 2022 году концерн собирается достичь цифры в 14 млн автомобилей ежегодно.

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