Представлен самый роскошный седан марки Kia

Дизайн представительского седана K9/Qouris изменился довольно радикально: форма передней и задней оптики абсолютно новая, с особой, не использованной ранее графикой светотехники со сдвоенными линиями ходовых огней. Самое главное, что внешность новинки в целом стала не "международной", а скорее, подчеркнуто азиатской. Хотя представители Kia утверждают, что создавали облик "Квориса" совместно с калифорнийской дизайн-студией марки - и с прицелом на рынок США.

В интерьере обращает на себя внимание огромный дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма и новый четырехспицевый руль. Приборная панель теперь полностью цифровая, с 9,6-дюймовым экраном, а размер проекционного дисплея на стекле - аж 9,7 дюйма. В отделке салона используются дорогая мягкая кожа Premium Nappa и вставки из натурального дерева, кнопки сделаны из металла, в списке цветов салона значатся черный, бежевый и два варианта коричневых комбинаций. На центральной консоли размещены аналоговые часы Maurice Lacroix.

Особой "фишкой" салона должно стать освещение, реагирующее на жесты: кнопки, к которым подносишь руку, будут дополнительно подсвечиваться. У самой подсветки предусмотрено 64 варианта оттенков. В числе опций значатся адаптивные амортизаторы, адаптивный круиз-контроль и раздельные кресла для обитателей заднего ряда с 12 регулировками с водительской стороны и с 14 - с пассажирской. Особой гордостью корейцев стала премиальная аудиосистема Harman Kardon/Lexicon с 17 динамиками мощностью 900 Вт.

Что касается моторной гаммы, то глобально Kia K9/Qouris получит прежние атмосферные двигатели V6 и V8, а также новый 3,3 л V6 с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с.. Аналогичный агрегат используется в Kia Stinger. Коробка передач - доработанный 8-ступенчатый автомат, а привод может быть как задним, так и полным.

В отдельных странах (США, Корея, Китай) новейший K9/Quoris должен поступить в продажу уже в середине-конце 2018 года. По идее, Россия тоже входит в число приоритетных рынков для этой модели, однако местное представительство Kia сроки выхода и сам факт появления "Квориса" пока не подтверждает.

За вторым поколением флагмана корейской марки должен сохраниться статус более доступной альтернативы седанам Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7 серии и Audi А8. Текущее поколение Kia Quoris продается в России по цене от 2 619 900 до 3 829 900 рублей.