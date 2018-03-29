Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
330140
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
196452
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
222195
© Павел Блюденов, АвтоВести

29 марта 2018 15:38

Новинки 258

Представлен самый роскошный седан марки Kia

В США состоялась премьера нового поколения седана K9, известного на российском рынке под именем Quoris. Самая дорогая и роскошная модель марки стала чуть крупнее и просторнее, а также получила новый турбомотор от "Стингера".

Дизайн представительского седана K9/Qouris изменился довольно радикально: форма передней и задней оптики абсолютно новая, с особой, не использованной ранее графикой светотехники со сдвоенными линиями ходовых огней. Самое главное, что внешность новинки в целом стала не  "международной", а скорее, подчеркнуто азиатской. Хотя представители Kia утверждают, что создавали облик "Квориса" совместно с калифорнийской дизайн-студией марки - и с прицелом на рынок США.

Обновленный Hyundai Tucson доберется до России

В интерьере обращает на себя внимание огромный дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма и новый четырехспицевый руль. Приборная панель теперь полностью цифровая, с 9,6-дюймовым экраном, а размер проекционного дисплея на стекле - аж 9,7 дюйма. В отделке салона используются дорогая мягкая кожа Premium Nappa и вставки из натурального дерева, кнопки сделаны из металла, в списке цветов салона значатся черный, бежевый и два варианта коричневых комбинаций. На центральной консоли размещены аналоговые часы Maurice Lacroix.

 

Особой "фишкой" салона должно стать освещение, реагирующее на жесты: кнопки, к которым подносишь руку, будут дополнительно подсвечиваться. У самой подсветки предусмотрено 64 варианта оттенков. В числе опций значатся адаптивные амортизаторы, адаптивный круиз-контроль и раздельные кресла для обитателей заднего ряда с 12 регулировками с водительской стороны и с 14 - с пассажирской. Особой гордостью корейцев стала премиальная аудиосистема Harman Kardon/Lexicon с 17 динамиками мощностью 900 Вт.

 

Что касается моторной гаммы, то глобально Kia K9/Qouris получит прежние атмосферные двигатели V6 и V8, а также новый 3,3 л V6 с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с.. Аналогичный агрегат используется в Kia Stinger. Коробка передач - доработанный 8-ступенчатый автомат, а привод может быть как задним, так и полным.

В отдельных странах (США, Корея, Китай) новейший K9/Quoris должен поступить в продажу уже в середине-конце 2018 года. По идее, Россия тоже входит в число приоритетных рынков для этой модели, однако местное представительство Kia сроки выхода и сам факт появления "Квориса" пока не подтверждает.

За вторым поколением флагмана корейской марки должен сохраниться статус более доступной альтернативы седанам Mercedes-Benz S-Класса, BMW 7 серии и Audi А8. Текущее поколение Kia Quoris продается в России по цене от 2 619 900 до 3 829 900 рублей.

Фотогалерея 9 фото

Автопром

Назван самый лучший автомобиль 2018 года

Новинки

В Россию приедут еще два китайских "Ховера"

Названа стоимость дешевых Skoda Kodiaq российской сборки Флагманский кроссовер марки Skoda пока представлен лишь в богатых комплектациях с полным приводом, поэтому и стоимость таких версий - кусачая. Ситуация изменится совсем скоро, когда в продажу выйдут локализованные Kodiaq из Нижнего Новгорода по адекватной цене.
Range Rover Sport SVR выпустят в экстремальной трековой версии "Заряженная" версия кроссовера Range Rover Sport SVR, подготовленная специалистами подразделения SVO, может получить до неприличия экстремальную облегченную версию для любителей трековых заездов: у кроссовера отнимут задний ряд кресел, зато поставят новые мощные и легкие тормоза.
В истории со сбитой беспилотником женщиной появились неожиданные факты После того, как автономно управляемый Volvo XC90 компании Uber насмерть сбил пешехода в США, все компании, так или иначе причастные к автоматике Volvo и Uber, начали собственный анализ инцидента. И вновь открывшиеся факты оказались явно не на руку компании Uber.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера