Назван самый лучший автомобиль 2018 года

Организаторы премии World Car of the Year (WCOTY), одного из самых авторитетных конкурсов в мировой автоиндустрии, назвали лучший автомобиль 2018 года. Им оказался кроссовер Volvo XC60 нового поколения. Сама марка "Вольво" высшую награду "Всемирный автомобиль года" получила впервые за все время существования премии.

Помимо XC60 на победу в конкурсе претендовали еще два паркетника-финалиста - Mazda CX-5 второго поколения и новый Range Rover Velar. Впрочем, британский кроссовер без награды из Нью-Йорка не уехал - Velar удостоился отдельной премии за лучший дизайн.



В категории "Лучший представительский автомобиль" победу одержал седан Audi A8 нового поколения, "Лучшим спорткаром" был признан заряженный BMW M5, а награду в номинации "Лучший городской автомобиль" получил новый Volkswagen Polo. Победителем категории "Лучший экологичный автомобиль" стал свежий Nissan Leaf.

Volvo XC60

Отметим, что абсолютный победитель премии WCOTY - Volvo XC60 - продается и на российском рынке. Рублевый ценник на него стартует с 2 985 000 рублей. В 2017 году "Всемирным автомобилем года" был признан кроссовер Jaguar F-Pace.