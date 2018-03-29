Обновленный Hyundai Tucson доберется до России

На автомобильной выставке в Нью-Йорке состоялась премьера обновленного паркетника Tucson. Рестайлинг затронул решетку радиатора бамперы и переднюю оптику, в которой появились L-образные ходовые огни, причем сами фары вдобавок к ближнему получили светодиодный дальний свет. Слегка изменились светографика фонарей и дизайн колесных дисков.

Интерьер Hyundai Tucson доработали более основательно, ведь во главе центральной консоли появился крупный отдельностоящий модуль медиасистемы с физическими кнопками и шайбами настроек. Появилась беспроводная зарядка гаджетов, дополнительные USB-разъемы для пассажиров и кресла с измененным профилем. Из недоступных ранее опций - камеры 360-градусного обзора и адаптивный круиз-контроль.

Ревизия моторной гаммы привела к исключению из ассортимента комбинации 1,6-литрового турбомотора T-GDI на 177 л.с. и 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями. Вместо этой пары на рынке США будет предлагаться 184-сильный атмосферник 2,4 л GDI и 6-скоростной классический автомат. Впрочем, рынков Европы и России это не касается. Главное обновление для Старого Света - новый турбодизель 1.6 CRDi на 115 и 133 л.с., который появится вместо прежнего 1,7 CRDi.

У нас Tucson останется с прежними агрегатами, разве что дизельный мотор 2,0 CRDi на 186 л.с., возможно, будут сочетать с новой 8-ступенчатой АКП.



Несмотря на официальную премьеру в США, на американском рынке Hyundai Tucson 2019 модельного года появится только осенью, тогда как в Европе и России новинку можно ожидать уже летом 2018 года.