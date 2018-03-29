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© Павел Блюденов, АвтоВести

29 марта 2018 12:13

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Компания Volkswagen показала большой пикап на базе Atlas

В Нью-Йорке состоялась премьера необычного концепта Volkswagen с кузовом пикап, который принципиально отличается от уже имеющейся модели Amarok. Автомобиль имеет несущую конструкцию кузова, поскольку построен на базе кроссовера Atlas.

Концепт-кар Volkswagen Atlas Tanoak - самый крупный автомобиль, когда-либо созданный на легковой платформе MQB. И не зря он зовется "Атласом", поскольку не только унаследовал отдельные стилистические особенности, но и построен на растянутой "тележке" одноименного 7-местного кроссовера. Габариты впечатляют: пикап длиной 5 438 мм оказался аж на 40 см длиннее простого Atlas, а его колесная база прибавила 28 см и достигла 3 259 мм. Заявленный клиренс составляет аж 25 см.

В статусе прототипа Atlas Tanoak выглядит футуристично. Образующие элементы дизайна спереди и сзади подчеркнуты сложной LED-светографикой, 20-дюймовые колеса обуты в зубастые шины, а ручки задних дверей сделаны по принципу "невидимок". За кабиной прячется сдвижная рама, которая может быть использована для крепления спортинвентаря.

 

Интерьер "Таноака" отличается от стандартного Atlas и его 5-дверной альтернативы Atlas Cross Sport. Здесь более продвинутый руль, фоновая светодиодная подсветка, иная архитектура передней панели и центральной консоли, на которой появился селектор переключения режимов езды (включая ползущий для тяжелого оффроада). 

 

Кстати, внедорожные возможности обещают быть внушительными, поскольку полный привод 4Motion дополнен системой активного контроля тяги и понижающим рядом в трансмиссии. Новый пикап оснащается уже знакомым по Atlas и Atlas Cross Sport бензиновым мотором V6 3,6 л мощностью 280 л.с. (360 Нм) и 8-ступенчатым автоматом, хотя гибридная составляющая для концептуального пикапа не предусмотрена.

 

Серийные перспективы Volkswagen Atlas Tanoak напрямую зависят от того, насколько тепло американская публика отреагирует на этот прототип. Если новый пикап все же пополнит линейку Volkswagen, то в США ему предстоит конкурировать с похожей по концепции моделью Honda Ridgeline.

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