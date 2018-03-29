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© Skoda

29 марта 2018 11:04

Новинки 604

Названа стоимость дешевых Skoda Kodiaq российской сборки

Флагманский кроссовер марки Skoda пока представлен лишь в богатых комплектациях с полным приводом, поэтому и стоимость таких версий - кусачая. Ситуация изменится совсем скоро, когда в продажу выйдут локализованные Kodiaq из Нижнего Новгорода по адекватной цене.

Компания Skoda объявила начальную российскую цену на локализованный кроссовер Kodiaq, чье производство уже стартовало в Нижнем Новгороде на мощностях завода "Группы ГАЗ". Базовый кроссовер в исполнении Active с двигателем 1,4 л TSI мощностью 125 л.с., 6-ступенчатой механикой и передним приводом будет стоит от 1 339 000 рублей. Это на 10 тысяч рублей дешевле, чем Volkswagen просит за базовый Tiguan в аналогичной конфигурации.

Представлен новый большой кроссовер volkswagen (и это не Touareg)

В целом для Skoda Kodiaq локальной сборки будет доступен широкий выбор комплектаций, трансмиссий и двигателей, рабочий объем которых составляет 1,4 и 2,0 л, а мощность варьируется от 125 до 180 л.с.. Цены на остальные версии большого кроссовера в "Шкоде" пообещали раскрыть в конце апреля, ближе к старту продаж. 

Напомним, что сейчас Skoda Kodiaq продается у нас лишь с полным приводом и двигателями 1,4 л (150 л.с.), 2,0 TSI (180 л.с.) и 2,0 л TDI (150 л.с.) по цене от 2 017 000 рублей.

Kodiaq производится в России по методу полного цикла, в рамках которого на производственную площадку поступают готовые детали и компоненты автомобиля, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки и покраски, а также антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. После этого происходит окончательная сборка модели, предполагающая установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. Подготовка к запуску производства заняла 18 месяцев, а инвестиции в него составили 87,5 млн евро.

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