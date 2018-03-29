В США представили новое поколение Subaru Forester

В компании Subaru явно решили пойти по пути эволюции дизайна при смене поколений. И общие черты, и пропорции кузова нового Forester остались на сто процентов узнаваемыми. А вот платформа у кроссовера совершенно новая - в основе автомобиля лежит "тележка" Subaru Global Platform (SGP), на которой построены текущая Impreza и вседорожный хэтчбек XV.

В результате колесная база выросла на 30 мм, на заднем ряду сидений пространства для ног стало чуть больше, равно как и запаса по ширине в плечевой зоне.

К тому же японцы увеличили объем багажного отделения, а доступ к нему сделали более удобным. В Subaru обещают, что кроссовер стал тише предшественника и лучше изолирован от вибраций.

Для рынка США заявлен доработанный 2,5-литровый оппозитник, мощность которого выросла со 171 до 182 л.с., хотя глобально будут доступен и базовый 2-литровый мотор. А вот о версии XT с 2,0-турбо пока информации нет. Вдобавок Subaru перестала оснащать "Форестер" механической КП, и теперь даже в базе предлагается бесступенчатый вариатор Lineartronic с имитацией 7 ступеней. Трансмиссию доработали таким образом, чтобы улучшить динамику, отклик на нажатие акселератора и снизить расход топлива.

Заявленный дорожный просвет у Subaru Forester 2019 составляет внушительные 220 мм. Полным приводомymmetrical AWD управляет двухрежимный ассистент езды по бездорожью X-Mode, который обзавелся новыми алгоритмами для движения по глубокому снегу и грязи.

Большое внимание уделили безопасности: у "Форестера" впервые появился контроль усталости водителя, которая работает на основе программы распознавания лиц. Комплекс EyeSight Driver Assist включает в себя систему автоматического торможения, мониторинга слепых зон, предварительного торможения и управления тягой при столкновении, адаптивный круиз-контроль, систему слежения за разметкой, стабилизации прицепа, а также распознавания препятствий при движении задним ходом.

Мультимедийные возможности обеспечиваются медиакомплексами Subaru Starlink с диагональю тачскрина от 6,5 до 8 дюймов, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.