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© АвтоВести, Павел Блюденов

28 марта 2018 17:20

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В Нью-Йорке представлена новая "злая пятидверка" от Audi

Американцам не достался "заряженный" универсал Audi RS4, но компания решила приготовить вместо этой модели другую, не менее интересную: в Нью-Йорке дебютировала Audi RS5, но не в кузове купе, а в пятидверном варианте Sportback - приставку RS этот кузов получает впервые в своей истории.

По технике Audi RS5 Sportback идентичен представленным ранее собратьям RS5 Coupe и RS4 Avant. Под капотом у него - 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 450 л.с., с которым пятидверка разгоняется до первой сотни всего за 3,9 секунды. Максималка ограничена на отметке 249 километров в час, однако опционально эллектронный "ошейник" можно распустить до 280 километров в час.

Audi покажет в Нью-Йорке "младшую" модификацию R8.

Двигатель работает с фирменным полным приводом quattro и восьмиступенчатым автоматом tiptronic со спортивными настройками. Опционально предложат спортивный дифференциал для задней оси.

RS5 по умолчанию оснащается спортивной подвеской, клиренс по сравнению с версией S5 уменьшен на 7 мм. В качестве опции можно заказать подвеску Dynamic Ride Control, керамические тормоза и динамическое рулевое управление.

В стандартном исполнении Audi RS5 Sportback оснащается 19-дюймовыми дисками, в качестве опции доступны диски диаметром 20 дюймов. Также RS-версия отличается спортивными сиденьями RS, обитыми кожей Feinnappa с прострочкой в форме сот, и многофункциональным спортивным кожаным рулем RS со скошенным нижним сегментом.

Отличительные особенности пакета отделки RS — контрастные швы красного цвета на руле и рычаге селектора, отделка материалом Alcantara, а также ремни безопасности и коврики для ног с красной окантовкой и логотипом RS. Подразделение Audi Sport предлагает для Audi RS5 Sportback эксклюзивное лакокрасочное покрытие зеленого цвета (Sonoma Green) с эффектом металлик.

Новый RS5 Sportback выйдет на глобальный рынок уже совсем скоро. Самое интересное, что появится новинка и в России - правда, позже: по сведениям пресс-службы Audi в России, ждать у нас эту модель можно в первой половине 2019 года.  

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