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© Volvo

28 марта 2018 16:07

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В истории со сбитой беспилотником женщиной появились неожиданные факты

После того, как автономно управляемый Volvo XC90 компании Uber насмерть сбил пешехода в США, все компании, так или иначе причастные к автоматике Volvo и Uber, начали собственный анализ инцидента. И вновь открывшиеся факты оказались явно не на руку компании Uber.

Согласно отчету компании Aptiv, которая поставляет Volvo камеры и радары для ассистентов безопасности, штатная система предотвращения столкновений Volvo XC90 в момент аварии была отключена. По версии компании, ее отключили инженеры Uber, чтобы ее работа не мешала работе собственной системы Uber и не влияла на результаты дорожных испытаний.

В США разрешили испытывать "бесчеловечные" автомобили.

"Мы не хотим, чтобы общественность неверно оценивала ситуацию и думала, что в этом инциденте виновата технология, которую мы предоставляем компании Volvo. Она здесь никак не замешана", - цитирует Automotive News представителя Aptiv Зака Петерсона.

Но и это еще не все. Поставщиком чипов и сенсоров для самой Aptiv выступает компания Mobileye. Специалисты этой компании смоделировали произошедший несчастный случай, запустив на большом экране видеозапись инцидента, взятую с бортовой камеры злополучного беспилотника. Как утверждается в отчете Mobileye, их сенсор заметил выходившую на дорогу женщину за секунду до рокового столкновения - при том, что устройство ориентировалось по видеозаписи, то есть работало в заведомо менее комфортных условиях, чем автоматика Uber.

Другими словами, специалисты Aptiv и Mobileye ведут к тому, что штатная автоматика Volvo XC90 потенциально могла избежать столкновения, но была отключена. А системы Uber оказались недостаточно эффективны. В Mobileye при этом недвусмысленно намекнули, что способность распознавать и классифицировать объекты - это основополагающая функция систем автономного управления, без которой разработки в этой области не имеют смысла.

Напомним, несчастный случай произошел в городе Темпе, штат Аризона. 49-летняя Элейн Херцберг внезапно вышла на проезжую часть за пределами пешеходного перехода, ведя рядом с собой велосипед, причем ни автоматика беспилотного Volvo XC90 от Uber, ни водитель, находившийся за рулем для подстраховки, ее не заметили, поскольку она выскочила на дорогу в неосвещенном месте.

В результате удара женщина скончалась. Компания Uber незамедлительно приостановила все испытания беспилотников, проводившиеся в Сан-Франциско, Фениксе, Торонто и Питтсбурге. Представители Uber выразили соболезнования семье погибшей и заявили о полной готовности сотрудничать со следствием.

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