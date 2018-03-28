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© Bentley

28 марта 2018 19:40

Автопром 36

Роскошный Bentley Bentayga выйдет на старт "гонки под облака"

Ветеран знаменитого соревнования по подъему на холм Пайкс Пик, автогонщик Риз Миллен, в этом году выведет на старт соревнования необычный болид: извилистый серпантин он пройдет на люксовом Bentley Bentayga. Причем роскошный внедорожник претерпел минимальные доработки.

Фамилию Миллена знают и уважают все старожилы в "тусовке" гонщиков Пайкс Пик. Его отец, Род Миллен, выигрывал это соревнование пять раз за рулем болидов Toyota. Сам Риз за свою карьеру быстрее всех добирался до вершины дважды: в 2012 году за рулем Hyundai и в 2015 году - пилотируя электрический прототип. Получится ли у него сделать это в третий раз в этом году - узнаем в начале лета.

Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев.

На старт гонки Миллен выйдет за рулем Bentley Bentayga, который по технической части не получил никаких доработок. Он оснащается стандартным 6-литровым W12 мощностью 600 лошадиных сил, активными стабилизаторами на отдельной энергосистеме на 48 вольт, и даже шины у автомобиля будут заводские - гражданские Pirelli. Таким образом, и соревноваться Миллен будет в классе заводских автомобилей.

Впрочем, из-за требований безопасности совсем без изменений не обошлось. Роскошный Bentayga получил такие нехарактерные для модели изменения, как каркас безопасности, гоночную систему пожаротушения, водительское кресло-ковш от Sparco. В число довольно символических пунктов тюнинга, сделанных ради того, чтобы подчеркнуть особую миссию автомобиля, вошли спортивный выхлоп Akrapovic и набор карбонового стайлинга.

Риз Миллен остался более чем доволен потенциалом и управляемостью автомобиля и теперь твердо намерен побить рекорд трассы Пайкс Пик в классе кроссоверов. Для этого Миллену нужно побить время 12:35.61, установленное в 2014 году Полом Далленбахом на Range Rover Sport. Чтобы этого добиться, массивный внедорожник должен пройти извилистый серпантин со скоростью более 100 километров в час.

 

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