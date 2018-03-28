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© Jaguar

28 марта 2018 14:52

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Компания Jaguar представила очень быстрый кроссовер F-Pace

"Братские" бренды Jaguar и Land Rover породнились еще и на уровне "заряженных" модификаций: у кроссовера F-Pace появилась очень мощная версия SVR, как у Range Rover Sport. За этой аббревиатурой скрываются большой 5-литровый V8 и способность разгоняться до первой сотни с динамикой спорткара.

Jaguar F-Pace SVR оснащается 5-литровым компрессорным V8, позаимствованным у спорткара Jaguar F-Type. Он выдает 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Такой запас мощности, подкрепленный системой полного привода и электронным активным дифференциалом, позволяет F-Pace SVR набирать первую сотню всего за 4,1 секунды.

"Заряженный" Range Rover Velar поймали на гоночном треке.

Будучи на 170 л.с. мощнее самого мощного стандартного F-Pace, кроссовер получил и перенастроенную подвеску: жесткость передних и задних пружин увеличилась, соответственно, на 30 и 10 процентов.

Внешне версию SVR легко узнать по особому обвесу с крупными воздухозаборниками в переднем бампере, широким крыльям и большим колесным дискам: SVR по умолчанию оснащается разноширокими 21-дюймовыми дисками, а за доплату можно заказать 22-дюймовый вариант. По сравнению со стандартными колесами эти диски еще и легче.

В оснащение Jaguar F-Pace SVR входят информационно-развлекательная система Touch Pro с дисплеем диагональю 10 дюймов, цифровая приборная панель, новые спортивные передние кресла и многое другое. Цветовая палитра отделки салона насчитывает четыре варианта.

Продажи "заряженного" F-Pace начнутся уже этой весной. В Америке автомобиль будет стоить 79 990 долларов - практически столько же, сколько и 505-сильный спортивный кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

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