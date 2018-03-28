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© Toyota

28 марта 2018 10:05

Новинки 2408

Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

На автосалоне в Нью-Йорке дебютировало пятое поколение кроссовера Toyota RAV4. Одна из самых успешных моделей компании переехала на новую платформу, стала чуть крупнее и примерила на себя совершенно новый яркий дизайн.

Дизайн нового RAV4 создан с оглядкой на концепт FT-AC, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году. Причем сходство с прототипом весьма близкое, так что смена имиджа у RAV4 при смене поколений получилась революционной: кроссовер получил больше сложных граней и выштамповок, и стал выглядеть гораздо ярче и интереснее.

Европа попрощается с одной из самых известных моделей Toyota.

В новом поколении RAV4 сменил платформу TNGA C (на ней построены Prius и компактный кроссовер C-HR) на архитектуру TNGA K, породнившись, таким образом, с большими седанами Camry и Avalon. Интересно изменились габариты: по сравнению с предыдущим поколением колесная база RAV4 увеличилась на 30 мм, а сам кузов при этом стал короче на 5 мм.

На новом RAV4 дебютирует особая система полного привода, которую предложат для старших версий модели: на заднюю ось может подаваться до 50% крутящего момента, который затем перераспределяется по задним колесам через систему изменения вектора тяги, улучшая управляемость в поворотах. На младших модификациях полный привод предложат без системы изменения вектора тяги, а гибридный RAV4 получит собственную систему полного привода AWD-i.

А вот по моторной гамме сюрпризов меньше. Кроссовер на старте продаж получит хорошо знакомый 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор в паре с восьмиступенчатым автоматом и гибридную силовую установку в составе этого же ДВС, электромотора и вариатора. Точные технические характеристики будут представлены чуть позже.

В списке оснащения нового RAV4 значатся новая мультимедийная система Entune 3.0 с поддержкой Apple CarPlay, восемь подушек безопасности и комплекс активных ассистентов безопасности Toyota Safety Sence, в который входят динамический круиз-контроль, система контроля движения в полосе, система распознавания дорожных знаков, система автоматического переключения ближнего и дальнего света и так далее.

Продажи новой Toyota RAV4 в Америке и Канаде начнутся в конце 2018 года с обычных бензиновых версий, а гибридные модификации подъедут в следующем году.

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