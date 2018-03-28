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© Chrysler

28 марта 2018 09:53

Автопром 20

В России из-за подушек безопасности отзывают Jeep Wrangler

Легендарный американский внедорожник явно не входит в число самых популярных моделей России, но это не значит, что официальные отзывные кампании Россию не касаются: партию Wrangler отзывают с нашего рынка из-за потенциальных проблем с подушками безопасности.

ООО "ЭфСиЭй Рус", официальный представитель Jeep в России, уже согласовало отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно найти и список VIN-номеров автомобилей, которые попали под отзыв.

В России отзывают несколько моделей Volkswagen из-за проблемного стартера. 

Под отзывную кампанию попали 520 экземпляров Jeep Wrangler, которые были реализованы на российском рынке в период с 2009 по 2014 годы. Как объясняет автопроизводитель, причиной отзыва является газогенератор пассажирской подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/ или перепада температуры. Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления.

По стандартному в таких случах сценарию, уполномоченные дилеры уведомят владельцев попавших под отзыв автомобилей о необходимости заехать в ближайший официальный сервис для диагностики и - при необходимости - замены пассажирской подушки безопасности.

Вместе с тем звонка или письма от дилера можно и не ждать, а самостоятельно проверить опубликованный на сайте Росстандарта перечень VIN-кодов и записаться на ремонт. Все работы, как обычно, будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее из-за потенциальных проблем с подушками безопасности об отзыве в России объявила компания Mercedes-Benz: в случае с автомобилями этой марки подушка безопасности водителя может сработать сама от электростатического разряда, вызванного особенностями конструкции рулевой колонки.

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