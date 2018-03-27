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© Lexus

27 марта 2018 19:09

Автопром 32

BMW и Lexus будут продавать автомобили по подписке

Этот сравнительно новый вид электронных продаж может быть запущен компаниями уже в этом году.

Реализация автомобиля по системе ежемесячной подписки - это нечто среднее между краткосрочной арендой и лизингом на несколько лет. Схема подписки   позволяет покупать автомобиль по модели ежемесячного платежа, куда также  включены обслуживание и страхование машины.

И эта же схема позволяет периодически менять модель используемой машины. Подобные сервисы уже используют Volvo, Cadillac, Ford и Porsche. По такому же алгоритму и с разными приятными бонусами намерено продавать свое первое собственное купе Polestar 1 и шведская компания Polestar.  

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Теперь на очереди BMW и Lexus с собственными системами ежемесячной подписки на автомобили. Причем у BMW пилотная программа под названием Access стартует уже 2 апреля 2018 года в США, пишет сайт Vс.ru. В компании считают, что такая схема поможет привлечь молодых клиентов, чьи потребительские привычки сформированы компаниями вроде Uber и Airbnb.

У "Лексуса" первым программу подписки примерит на себя новый компактный кроссовер UX, старт продаж которого намечен на декабрь 2018 года. К концу года в компании обещают цены подписки и другие подробности.

 

 

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