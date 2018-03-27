Toyota показала новый RAV4 на видео

Судя по изображению, новый RAV4 внешне станет куда агрессивнее и унаследует некоторые дизайнерские решения от концепта FT-AC, вроде рубленной решетки радитора и раскосых фар. Ранее Toyota опубликовала еще один фототизер, на котором можно было оценить силуэт: новый RAV4 получил более вытянутый и покатый капот, высокую плечевую линию и массивный козырек заднего спойлера.

Технических параметров нового кроссовера "Тойота" пока не приводит. Предварительно же известно, что RAV4 переедет на платформу TNGA (Toyota New Global Archtecture), которая уже лежит в основе новых Camry, Prius и CH-R. Вероятно, автомобиль нового поколения станет легче и при этом чуть просторнее предшественника.

Также можно ожидать появления под капотом RAV4 гибридных силовых установок с новым "механическим" вариатором, а обычные ДВС, скорее всего, получат новый 8-ступенчатый автомат. Дизели маловероятны даже для Европы - Toyota все активнее делает ставку на бензиновые моторы и гибриды. Так, в США ожидается бензиновый двигатель в 2,5 л, для Европы - 2 л, сообщает Carscoops.

Концепт FT-AC.

Возможно, именно RAV4 станет первым носителем новой полноприводной трансмиссии Dynamic Torque Vectoring AWD, обладающей функции "векторизации" тяги на задних колесах.

Ожидается и комплекс безопасности Toyota Safety Sense с автоторможением и распознаванием пешеходов, удержанием в полосе, адаптивными фарами и круиз-контролем, и предупреждением о машинах сзади.

Список потенциальных конкурентов очень велик. Это Honda C-RV, Ford Escape, Mazda CX-5, Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Subaru Forester, Nissan Rogue/X-Trail, Kia Sportage/Hyundai Tucson.