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© Volkswagen

30 марта 2018 18:25

Новинки 357

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Новое поколение Volkswagen Touareg изменилось кардинально: огромный список самых современных и технологичных опций, "умная" ходовая, ближайшее родство с премиальными моделями VAG, мотор от Bentley... "Туарег" получил действительно много нового. Однако кое-что важное и потерял.

Мартин Хубе, который в Volkswagen отвечает за разработки средне- и полноразмерных моделей Volkswagen, говорит на удивление прямо: в новом поколении Touareg уже не такой "внедорожный", как был раньше. "Если вы попробуете проехать на нем там, где проезжал предыдущий "Туарег", довольно быстро настанет момент, когда вы поймете: все, дальше ехать нельзя. Предел возможностей достигнут", - говорит Мартин.

Новый "Туарег" - это полный привод на муфте, как у Porsche Cayenne, отсутствие блокировок и понижающей передачи, уменьшенный на 7 мм клиренс и концентрация на комфорте и самых современных технологиях. И этому есть объяснение: по статистике компании, менее 5% владельцев прошлого поколения Touareg выезжали на нем на бездорожье. Зато по этой же статистике, например, в Германии "Туареги" у 40% владельцев таскают тяжелые прицепы - поэтому новое поколение спокойно может тянуть до 3,5 т, и опционально для кроссовера доступен фаркоп с сервоприводом.

Цены на новый Volkswagen Teramont уже известны.

Хотя окончательно превращать Touareg в семейный круизный лайнер тоже не стали: за дополнительную плату в список режимов движения можно добавить несколько внедорожных - для движения по гравию, песку, снегу, а также отдельный режим под названием Off Road Expert, который позволяет настроить все параметры на свой вкус. Эти дополнительные режимы входят в так называемый офроуд пакет, который также включает в себя увеличенный бензобак (90 литров вместо 75), дополнительные буксировочные проушины и дополнительную защиту днища.

 

К тому же Touareg можно приобрести с пневмоподвеской, которая при выборе внедорожного режима поднимает машину на 70 мм, увеличивая клиренс и улучшая геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда увеличиваются на 6 градусов (по 31 градусу с обеих сторон), а угол рампы - на 6,5 градуса (до 25 градусов).

Эта же самая пневмоподвеска "умничает" и на дороге: на скоростях в диапазоне от 40 до 70 километров в час автомобиль сам приподнимается над дорожным полотном на дополнительные 2,5 сантиметра, после увеличения скорости возвращает клиренс к изначальному положению. Если же ехать в скоростном диапазоне 120-140 километров в час более 30 секунд, подвеска сама опустится еще на 2,5 сантиметра. Это же произойдет сразу при переключении в спортивный режим.

Изменение ездовых привычек "Туарега" произошло в первую очередь благодаря новой платформе: в новом поколении модель перебралась на модульную архитектуру MLB Evo, породнившись с Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Так что неудивительно, что именно "асфальтовый" арсенал автомобиля заметно расширился - и усложнился.

Конечно, бессмысленно говорить о ездовых повадках автомобиля до тест-драйва, но уже сейчас можно понять, чего ждать - ведь инструментарий здесь тот же, что у упомянутых выше кроссоверов. Например, полноуправляемое шасси. Или стабилизаторы поперечной устойчивости с изменяемой жесткостью, которые "закручиваются" при динамичном прохождении поворотов и распускаются на бездорожье, добавляя ходов подвескам.

Благодаря новой платформе "Туарег" оказался на 106 кг легче предшественника - и это при том, что он раздался в размерах (плюс 77 мм к колесной базе) и стал просторнее (объем багажника вырос с 697 до 810 литров). На заднем ряду - полно места, запас пространства для ног вполне достаточный, и потолок "не жмет".

Кроме того, родство с именитыми моделями премиум-гвардии VAG позволило новому "Туарегу" быть "в теме" по части оснащения разнообразными технологичными фишками. Теперь в его распоряжении есть матричная светодиодная оптика. В зависимости от комплектации в каждой фаре может быть до 128 отдельных светодиодов. Угол, ширина и направление светового пучка постоянно адаптируются под окружающую обстановку (автоматика сверяется с данными фронтальной камеры и GPS) и угол поворота руля. Светотехника имеет предустановленные режимы работы для движения по городу, загородному шоссе, скоростной трассе и бездорожью, а также для обгонов и плохих погодных условий.

Еще один важный пункт в списке оснащения "Туарега" - система ночного видения, которая является новой не только для этой модели, но и для всей марки в целом. Инфракрасная камера сначала выводит изображение на приборку, а затем, если автоматика решит, что есть риск столкновения с одним из объектов, автомобиль кратковременно подсветит источник опасности и выведет предупреждение на проекционный дисплей.

Совершенно иначе теперь организовано место водителя. Прямо перед ним - кластер из цифровой приборной панели диагональю 12,3 дюйма и нового огромного дисплея информационно-развлекательной системы, слегка развернутого к водителю. Называется это Innovision Cockpit - в Volkswagen тоже пошли по пути постепенного отказа от "физических" кнопок, так что теперь практически всеми бортовыми системами - включая климат-контроль - можно управлять через дисплей, хотя наиболее востребованные кнопки будут продублированы в привычном аналоговом исполнении - это касается, например, регулировки звука аудиосистемы.

Система порадовала быстродействием, а экран - высоким разрешением и умением неплохо скрывать отпечатки пальцев - теперь остается только узнать, как все это будет работать в условиях реальной эксплуатации, особенно при низких температурах.

В России новый Volkswagen Touareg должен появиться во второй половине лета. Нам готовят как минимум три мотора: 2-литровый турбо мощностью 249 лошадиных сил и две 3-литровые V-образные "шестерки": дизель на те же 249 лошадей и бензин мощностью 340 лошадиных сил.

В целом же со временем в семействе модификаций Туарега появятся могучий 4-литровый дизельный V8 с крутящим моментом 900 Нм, как на Bentley Bentayga, а также гибридная версия.

О ценах говорить пока что рановато, однако уже сейчас очевидно, что относительно уходящего поколения новый "Туарег" прибавит в цене - слишком уж много технологичных новинок в его оснащении. И потом, например, в России ценовую нишу, которую занимал Touareg, уже фактически занял новый семиместный кроссовер Teramont, так что флагманскому кроссоверу просто не остается иного выбора, кроме как прибавить в цене, чтобы не нарушать иерархию.

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