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© Rolls-Royce

27 марта 2018 16:08

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Rolls-Royce представил купе Wraith с падающими звездами в салоне

Rolls-Royce представил купе Wraith с уникальными технологическими решениями в отделке интерьера. Машина будет выпущена ограниченным тиражом.

Rolls-Royce представил Wraith в лимитированной серии Luminary Collection (Luminary переводится как "светило"). Таких машин выпустят всего 55 штук, все они отличаются уникальными решениями по кузову и салону и, по сути, представляют собой коллекционные экземпляры.

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Кузова таких машин окрашены специально разработанной краской Sunburst Grey, которая за счет частиц металла в ней имитирует оттенок зари. Элементы салона и внутренняя сторона дверей отделаны чешским дубом. При этом в деревянные панели дверей впервые интегрирована иллюминация из 176 светодиодов.

"Звездное небо" c эффектом мягкого сияния звезд, которое создают 1340 светящихся оптоволоконных элементов, получило новое исполнение. Теперь на таком потолке впервые в мире имитируется эффект падающей звезды: восемь светил по очереди озаряют небосвод и гаснут над передними сиденьями. На создание покрытия уходит около 20 часов ручной работы.

В отделке салона также впервые появилась фактурная ткань из нержавеющей стали, сотканная вручную из тонких стальных нитей толщиной 0,08-0,19 мм в диаметре. Материя изготавливается в герметичных условиях в течение трех дней. Этим материалом отделаны внутренние карманы дверей и центральный подлокотник, разбавляя темный дуб и ярко-рыжий оттенок кожи.

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