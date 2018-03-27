Rolls-Royce представил купе Wraith с падающими звездами в салоне

Rolls-Royce представил Wraith в лимитированной серии Luminary Collection (Luminary переводится как "светило"). Таких машин выпустят всего 55 штук, все они отличаются уникальными решениями по кузову и салону и, по сути, представляют собой коллекционные экземпляры.

Кузова таких машин окрашены специально разработанной краской Sunburst Grey, которая за счет частиц металла в ней имитирует оттенок зари. Элементы салона и внутренняя сторона дверей отделаны чешским дубом. При этом в деревянные панели дверей впервые интегрирована иллюминация из 176 светодиодов.

"Звездное небо" c эффектом мягкого сияния звезд, которое создают 1340 светящихся оптоволоконных элементов, получило новое исполнение. Теперь на таком потолке впервые в мире имитируется эффект падающей звезды: восемь светил по очереди озаряют небосвод и гаснут над передними сиденьями. На создание покрытия уходит около 20 часов ручной работы.

В отделке салона также впервые появилась фактурная ткань из нержавеющей стали, сотканная вручную из тонких стальных нитей толщиной 0,08-0,19 мм в диаметре. Материя изготавливается в герметичных условиях в течение трех дней. Этим материалом отделаны внутренние карманы дверей и центральный подлокотник, разбавляя темный дуб и ярко-рыжий оттенок кожи.