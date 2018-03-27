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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

27 марта 2018 15:13

Дороги 136

Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации

Верховный суд РФ признал законным установку камер автоматической фотовидеофиксации нарушений, даже если они работают в зоне действия временных дорожных знаков.

Ранее в Верховный суд обратился гражданин А. Геворгян. В своем иске он напомнил, что в прежнем регламенте МВД, на смену которому пришел новый, был пункт, в котором оговаривалось, что в зоне действия временных знаков применение средств автоматической фотовидеофиксации нарушений не допускается, пишет "Российская газета".

Отсутствие в новом регламенте этого пункта, заявил истец, нарушает его права как водителя и допускает привлечение к административной ответственности за превышение установленной скорости.

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Верховный суд с доводами не согласился, заявив, что превышение скорости, независимо от вида знака, которым установлено ограничение, является нарушением ПДД. Правила не содержат норм, не допускающих использование средств автоматической фиксации нарушений, включая требования, установленные временными знаками ограничения скорости. И не предусматривают ограничений применения таблички 8.23 "Фотовидеофиксация" со знаком ограничения скорости в зависимости от его цвета или места установки.

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