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© Lynk&Co

27 марта 2018 14:10

Новинки 48

Китайцы представили кроссовер для Европы на базе Volvo

Бренд Lynk&Co, принадлежащая автомобильному гиганту Geely, рассекретила новый компактный кроссовер с незатейливым названием 02. В ее основе - технологии Volvo, а сама новинка нацелена, в первую очередь, на европейский рынок.

Новейший кроссовер Lynk&Co 02 представили на специальном мероприятии в Амстердаме, что красноречиво намекает на европейские амбиции китайской компании. Дизайн нового кроссовера остался верен необычной корпоративной стилистике марки, и сама модель очень похожа на своего "старшего брата", кроссовер Lynk&Co 01, который был представлен в 2017 году.

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Lynk&Co 02 построен на одной платформе с показанным недавно шведским компактным кроссовером Volvo XC40. В длину "китаец" обещает быть чуть больше свего шведского "донора" - около 4,5 метра. А вот по колесной базе эти модели должны оказаться идентичными - чуть больше 2,7 метра.

Как сообщает Carscoops габариты новинки - 4448х1890х1528 мм, колесная база -  2702 мм. По размерам китайская модель чуть длиннее и шире, но немного ниже, чем Volvo XC40.

О гамме моторов не сообщается, но ожидается, что 02 получит гибридную силовую установку, при разработке которой, опять же, не обошлось без участия Volvo. За основу гибрида взят трехцилиндровый бензиновый турбомотор, которому помогает электродвигатель. Установка работает через семиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Дальность хода на одной зарядке пока что составляет 50 километров, затем этот показатель планируется улучшить.

В преспективе у модели 02 появится и полностью электрическая модификация, которой обещан пробег приблизительно 600 километров. Как и Volvo, китайская Lynk&Co ставит перед собой задачу создавать интересные в управлении автомобили, так что настройки ходовой части будут подбираться под европейские предпочтения.

Также не исключено, что 02 унаследует и традиционные ДВС от Lynk&Co 01, который использует турбированные двигатели Volvo семейства Drive-E объемом 1,5 л (3 цилиндра) и 2,0 л (4 цилиндра), адаптированные под этот автомобиль.

От более крупной модели 01 также наверняка возьмут и высокую степень взаимодействия с различными онлайн-сервисами, котого нет даже у Tesla. Ранее производитель назвал одель 01 самым "подключенным" автомобилем в индустрии. Паркетник всегда подключен к Интернету, активно взаимодействует с облачными хранилищами, умеет дистанционно "общаться" с владельцем и имеет открытый интерфейс программирования (API), который позволит разработчикам создавать собственные приложения и сервисы для этой машины.

Сборка модели 02 будет организована в Европе, старт европейских продаж ожидается в 2019 году.

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