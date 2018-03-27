В Москве вычислили самые массовые автомобили

В Москве на начало этого года насчитывается 3,71 млн легковых автомобилей, сообщает "Автостат". На долю иномарок приходится 83% столичного автопарка, что составляет 3,08 млн единиц. Соответственно оставшиеся 17% - это машины отечественных марок (0,63 млн шт.).

Самым распространенным автомобилем в Москве пока остается Ford Focus с показателем 89,4 тыс. зарегистрированных экземпляров. Эта модель несколько лет назад являлась хитом продаж, как в стране, так и в столице, но в последние годы существенно сдала свои позиции.

На втором месте Hyundai Solaris (84,9 тыс. шт.), который, если принимать во внимание динамику продаж, в ближайшее время станет новым лидером московского автопарка.

Третью строчку в нашем рейтинге занимает Kia Rio (70,7 тыс. шт.), четвертую – Skoda Octavia (68,2 тыс. шт.).

Далее - ВАЗ-2107 (58,2 тыс. шт.), ВАЗ-2106 (58,2 тыс. шт.), ВАЗ-2105 (52,1 тыс. шт.) и ВАЗ-2104 (50,5 тыс. шт.).

В ТОП-10 легкового автопарка столицы также входят Volkswagen Polo (50,4 тыс. шт.) и Nissan X-Trail (47,9 тыс. шт.).