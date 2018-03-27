Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле

Цена на рестайлинговый Ford Explorer теперь стартует с 2 699 000 рублей за базовую версию XLT, что на 150 000 рублей ниже, чем было у предшественника, заявляет российская пресс-служба компании. Еще 100 000 рублей обещают скинуть за трейд-ин или утилизацию. Машина пока продается только с бензиновым атмосферным V6 (3,5 л, 249 л.с.), который адаптирован под 92-й бензин. Мотор работает в связке с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом.

В базовую цену входят 7-местный кожаный салон с 3-зонным "климатом", 18-дюймовые диски, светодиодные фары ближнего света, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, электрообогрев лобового стекла и боковых зеркал, передние кресла с сервоприводами и подогревом,

медиасистема SYNC 3 с голосовым управлением климат-контроля и аудиосистемы и 8-дюймовым экраном, круиз-контроль, камера заднего вида c омывателем, датчики парковки спереди и сзади.

Цена на вторую по счету комплектацию Limited стартует от 2 942 000 рублей. Оснащение дополнено 20-дюймовыми дисками, памятью регулировок и перфорированной отделкой передних сидений с функцией вентиляции, электрообогревом рулевого колеса и 2-го ряда сидений, электроприводом складывания 3-го ряда сидений и широкоугольной фронтальной камерой с омывателем. Плюс аудиосистема Sony с 12 динамиками и сабвуфером, навигация. Дверь багажника на такой версии снабжена электроприводом и открывается без помощи рук, а двигатель можно запустить дистанционно с брелока.

Топовая версия Limited Plus с ценой от 3 142 000 рублей, помимо перечисленного набора оборудования, оснащается панорамной крышей с люком и интеллектуальными системами помощи водителю – адаптивным круиз-контролем, системой активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, системой слежения за разметкой и удержания автомобиля в

полосе движения, системой мониторинга "слепых" зон BLIS. Передние мультиконтурные кресла в Ford Explorer Limited Plus снабжены функцией массажа, а включение стеклоочистителей и переключение с ближнего света на дальний осуществляется автоматически благодаря сенсорам.

Внешне обновленный Ford Explorer получил новые бамперы, хромированные молдинги, новую решетку радиатора и светодиодные противотуманки, новый ключ-брелок с измененным дизайном и увеличенной дальностью работы: он позволяет дистанционно заводить автомобиль на расстоянии до 100 метров.

В 7-местном салоне - усиленная шумоизоляция. Кроме того, рядом с зеркалом заднего вида поставили дополнительный разъем USB для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов. Это нововведение было разработано инженерами Ford Sollers специально для российского рынка, где многие водители пользуются видеорегистраторами.