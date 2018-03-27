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© Ford

27 марта 2018 12:07

Новинки 426

Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле

Компания Ford начала российские продажи обновленного большого кроссовера Explorer. При этом рестайлинговый автомобиль стал дешевле предшественника.

Цена на рестайлинговый Ford Explorer теперь стартует с 2 699 000 рублей за базовую версию XLT, что на 150 000 рублей ниже, чем было у предшественника, заявляет российская пресс-служба компании. Еще 100 000 рублей обещают скинуть за трейд-ин или утилизацию. Машина пока продается только с бензиновым атмосферным V6 (3,5 л, 249 л.с.), который адаптирован под 92-й бензин. Мотор работает в связке с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. 

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В базовую цену входят 7-местный кожаный салон с 3-зонным "климатом", 18-дюймовые диски, светодиодные фары ближнего света, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, электрообогрев лобового стекла и боковых зеркал, передние кресла с сервоприводами и подогревом,
медиасистема SYNC 3 с голосовым управлением климат-контроля и аудиосистемы и 8-дюймовым экраном, круиз-контроль, камера заднего вида c омывателем, датчики парковки спереди и сзади.

Цена на вторую по счету комплектацию Limited стартует от 2 942 000 рублей. Оснащение дополнено 20-дюймовыми дисками, памятью регулировок и перфорированной отделкой передних сидений с функцией вентиляции, электрообогревом рулевого колеса и 2-го ряда сидений, электроприводом складывания 3-го ряда сидений и широкоугольной фронтальной камерой с омывателем. Плюс  аудиосистема Sony с 12 динамиками и сабвуфером, навигация. Дверь багажника на такой версии снабжена электроприводом и открывается без помощи рук, а двигатель можно запустить дистанционно с брелока.

Топовая версия Limited Plus с ценой от 3 142 000 рублей, помимо перечисленного набора оборудования, оснащается панорамной крышей с люком и интеллектуальными системами помощи водителю – адаптивным круиз-контролем, системой активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, системой слежения за разметкой и удержания автомобиля в
полосе движения, системой мониторинга "слепых" зон BLIS. Передние мультиконтурные кресла в Ford Explorer Limited Plus снабжены функцией массажа, а включение стеклоочистителей и переключение с ближнего света на дальний осуществляется автоматически благодаря сенсорам.

Внешне обновленный Ford Explorer получил новые бамперы, хромированные молдинги, новую решетку радиатора и светодиодные противотуманки, новый ключ-брелок с измененным дизайном и увеличенной дальностью работы: он позволяет дистанционно заводить автомобиль на расстоянии до 100 метров.

В 7-местном салоне - усиленная шумоизоляция. Кроме того, рядом с зеркалом заднего вида поставили дополнительный разъем USB для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов. Это нововведение было разработано инженерами Ford Sollers специально для российского рынка, где многие водители пользуются видеорегистраторами.

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