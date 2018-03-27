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© Mercedes-Benz

27 марта 2018 10:58

Автопром 46

Mercedes разыскивает в России еще несколько тысяч проблемных машин

На прошлой неделе компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России сразу более 12 000 машин из-за потенциальных проблем с подушками безопасности. И на этой неделе компания объявила по этой проблеме новый отзыв, но уже других моделей и других годов продаж.

Компания "Мерседес-Бенц Рус" согласовала с Росстандартом проведение добровольной сервисной акции, участие в которой примут 4 419 транспортных средств марки Mercedes-Benz С-/GLC-класса.

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Причина отзыва та же, из-за которой ранее были отозваны седаны Mercedes-Benz С-Класса и Е-класса, и премиум-кроссоверы GLK 2011-2017 годов продажи в России.

Так, подушка безопасности водителя может сработать сама от электростатического разряда, вызванного особенностями конструкции рулевой колонки.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Уполномоченные дилеры "Мерседеса" должны оповестить владельцев отзывных машин о необходимости внепланово посетить сервисный центр. В рамках этого отзыва специалисты проверят и при необходимости доработают рулевую колонку "дефектных" машин. Все работы будут выполнены бесплатно, поскольку проводятся по инициативе изготовителя.

Впрочем, в надзорном ведомстве рекомендуют самостоятельно проверить свой автомобиль на предмет участия в отзыве, не дожидаясь уведомления от дилера, поскольку многие автомобили ранних годов выпуска уже сменили по одному или несколько владельцев, и найти актуальные контакты будет затруднительно. Для проверки достаточно сравнить VIN-код своего "Мерседеса" с открытым перечнем номеров, который традиционно публикует Росстандарт.

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