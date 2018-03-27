Самые частые и опасные нарушители: составлен список наиболее штрафуемых марок

Аналитики сервиса shtrafy-gibdd.ru составили рейтинг автомобильных марок, на которые в 2017 году пришлась основная доля дорожных штрафов.

Первые места - у Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus, чьи водители в среднем получали от 5 до 11 штрафных постановлений в год. Владельцы этих же машин совершают и самые опасные нарушения: выезд на красный свет и встречную полосу, серьезное превышение скорости.

Далее с результатами около четырех штрафов в год на одного водителя - Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo. Замыкают рейтинг Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

На основе данных был сделан вывод, что владельцы дорогих и мощных машин нарушают чаще, так как размеры штрафов за превышения скорости и прочее для них откровенно невелики из-за отсутствия прогрессивной шкалы.