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© shtrafy-gibdd.ru

27 марта 2018 10:02

Дороги 0

Самые частые и опасные нарушители: составлен список наиболее штрафуемых марок

В России составлен рейтинг марок автомобилей, владельцам которых чаще всего выписывают штрафы на нарушения. В лидерах по количеству и по самым опасным нарушениям - премиальные автомобили.

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Аналитики сервиса shtrafy-gibdd.ru составили рейтинг автомобильных марок, на которые в 2017 году пришлась основная доля дорожных штрафов.

Первые места - у Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus, чьи водители в среднем получали от 5 до 11 штрафных постановлений в год. Владельцы этих же машин совершают и самые опасные нарушения: выезд на красный свет и встречную полосу, серьезное превышение скорости. 

Далее с результатами около четырех штрафов в год на одного водителя - Skoda, Kia, Ford, Land Rover и Volvo. Замыкают рейтинг Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

На основе данных был сделан вывод, что владельцы дорогих и мощных машин нарушают чаще, так как размеры штрафов за превышения скорости и прочее для них откровенно невелики из-за отсутствия  прогрессивной шкалы.

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