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© Nissan

26 марта 2018 19:30

Автопром 44

Nissan хочет продавать по миллиону электрокаров и гибридов ежегодно

Компания представила среднесрочный план развития под названием Nissan M.O.V.E. 2022, который подразумевает внедрение и развитие систем автономного управления, ускорение процессов "подключения" автомобилей к цифровой среде и активную "электрификацию" модельного ряда.

Согласно представленному плану, к 2022 финансовому году компания намерена ежегодно продавать 1 миллион электрифицированных автомобилей – либо движущихся исключительно на электроэнергии, либо оснащенных силовыми установками e-POWER (гибридная силовая установка с ДВС в роли генератора).

Nissan Terra официально представлен во всех подробностях.

В плане компании также прописаны такие пункты, как: разработка восьми новых "полностью электрических" автомобилей, наступление электромобилей (под разными брендами) на рынок Китая, выпуск в Японии электромобиля kei-сегмента, выпуск на мировом рынке электромобиля-кроссовера по мотивам концепта Nissan IMx, электрификация новых моделей бренда Infiniti (начиная с 2021 финансового года), внедрение систем автономного управления на 20 моделях на 20 рынках и "подключение" к цифровой среде всех новых автомобилей Nissan, Infiniti и Datsun, продаваемых на ключевых рынках.

Процесс наступления на рынок Китая будет проходить под "предводительством" нового автомобиля С-сегмента, который будет создан на основе технологий, уже опробованных в Nissan Leaf. Кроме того, в Китае появится электромобиль от совместного предприятия альянса eGT New Energy Automotive. Он будет разработан совместно альянсом и компанией Dongfeng на платформе кроссовера А-сегмента. Еще два электромобиля готовятся к выпуску под брендом Venucia.

Также Nissan продолжит внедрение технологии e-POWER, уже предлагаемой для Nissan Note и Nissan Serena в Японии. По прогнозам компании, электрифицированные автомобили – в том числе электромобили и модели с e-POWER – обеспечат 40% от объема продаж компании в Японии и Европе к 2022 году, и 50% – к 2025 году. В США, как предполагается, к 2025 году доля таких автомобилей в суммарном объеме продаж достигнет 20 - 30%, а в Китае – 35 - 40%.

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