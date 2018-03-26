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© Фото: Влад Бахман

26 марта 2018 17:10

Автопром 12

Volvo будет собирать китайские кроссоверы в Европе

Китайский автогигант Geely решил "подружить" две принадлежащие ему автомобильные марки: на заводе Volvo в Бельгии планируется наладить сборку моделей китайской Lynk&Co, предназначенные для европейского рынка. Такое решение позволит заметно снизить издержки: обе марки еще и используют одну платформу.

Производство китайских моделей Lynk&Co будет налажено на заводе Volvo в Генте (Бельгия). Здесь уже собирают модели Volvo XC40, седан Volvo S60, а также хэтчбеки V40 и V40 Cross Country. Сборку китайских моделей планируют начать в конце 2019 года.

Первый в истории кроссовер Lotus построят на базе Volvo.

Приезд на бельгийский конвейер китайских автомобилей поможет не только дозагрузить производственные мощности, но и заметно снизить издержки: автомобили Lynk&Co собираются на модульной платформе CMA - той же, что используется на последних моделях Volvo, в частности, на кроссовере XC40.

Бельгийскую прописку получит кроссовер Lynk&Co 01 - эта модель оснащается бензиновым 2-литровым турбомотором Volvo мощностью 190 лошадиных сил, а чуть позже должна получить и 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель от Volvo. Ожидается, что на бельгийском конвейере окажется и ближайшая новинка китайской марки, кроссовер 02. Его должны представить там же, в Бельгии.

Сами продажи автомобилей Lynk&Co должны начаться в Европе в 2020 году. Планируется, что их будут продавать в фиксированных комплектациях, можно будет выбрать только мотор и коробку передач.

Шведская компания Volvo владеет 30% акций Lynk&Co. Еще 20% - у холдинга Zhejiang Geely, остальные 50% - у Geely Auto.

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