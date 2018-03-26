Внешность Subaru Forester полностью рассекречена

Судя по всему, японское издание Best Car Web опубликовало те же самые изображения, что утекли в сеть на прошлой неделе. Однако если тогда речь шла о сильно искаженных сканах плохого качества, то теперь опубликованы четкие и яркие снимки, на которых кроссовер предстал во всей красе.

В компании Subaru явно решили пойти по пути эволюции дизайна при смене поколений: и общие черты, и пропорции кузова остались на сто процентов узнаваемыми. Обновились передняя и задняя оптика, причем наиболее заметны обновления с "кормы": изменилась не только форма фонарей, но и рисунок заключенной в них светотехники, а две стороны кормы визуально соединены серебристой планкой.



Кроме того, японским журналистам удалось раздобыть и некоторые подробности о новинке. Утверждается, в частности, что у нового "Форестера" не будет турбомоторов и механической коробки передач: в продажу кроссовер поступит с атмосферными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, которые будут работать в паре с модернизированным вариатором Lineatronic. Зато сохранится фирменная система полного привода Subaru X-Mode.

По одной из версий, от механической коробки передач решено было отказаться из-за внедрения "субаровского" комплекса систем активной безопасности EyeSight.



Предполагается, что Forester будет построен на платформе Subaru Global Platform (SGP), на которой уже сделаны Impreza нынешнего поколения и кроссовер XV. Новая архитектура также наверняка скажется на габаритах новинки: кроссовер должен стать чуть крупнее, а его салон - просторнее. Официальная премьера Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта.