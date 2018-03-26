Внешность Subaru Forester полностью рассекречена

Новое поколение Subaru Forester должны представить 28 марта, но сегодня, буквально за пару дней до премьеры, дизайн кроссовера перестал быть секретом. Если появлявшиеся ранее изображения были плохого качества, то теперь изучить внешность новинки можно на снимках высокой четкости.
Судя по всему, японское издание Best Car Web опубликовало те же самые изображения, что утекли в сеть на прошлой неделе. Однако если тогда речь шла о сильно искаженных сканах плохого качества, то теперь опубликованы четкие и яркие снимки, на которых кроссовер предстал во всей красе.
В компании Subaru явно решили пойти по пути эволюции дизайна при смене поколений: и общие черты, и пропорции кузова остались на сто процентов узнаваемыми. Обновились передняя и задняя оптика, причем наиболее заметны обновления с "кормы": изменилась не только форма фонарей, но и рисунок заключенной в них светотехники, а две стороны кормы визуально соединены серебристой планкой.
Кроме того, японским журналистам удалось раздобыть и некоторые подробности о новинке. Утверждается, в частности, что у нового "Форестера" не будет турбомоторов и механической коробки передач: в продажу кроссовер поступит с атмосферными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, которые будут работать в паре с модернизированным вариатором Lineatronic. Зато сохранится фирменная система полного привода Subaru X-Mode.
По одной из версий, от механической коробки передач решено было отказаться из-за внедрения "субаровского" комплекса систем активной безопасности EyeSight.
Предполагается, что Forester будет построен на платформе Subaru Global Platform (SGP), на которой уже сделаны Impreza нынешнего поколения и кроссовер XV. Новая архитектура также наверняка скажется на габаритах новинки: кроссовер должен стать чуть крупнее, а его салон - просторнее. Официальная премьера Subaru Forester состоится на автосалоне в Нью-Йорке 28 марта.