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© carnewschina.com

26 марта 2018 18:20

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"Клон" Porsche Macan может добраться до российского рынка

Zotye была лишь одной из многочисленных китайских автомобильных марок, пока не выпустила копию кроссовера Porsche Macan - Zotye SR9 получился настолько похожим на немца, что сразу стал широко известен и продолжает становиться героем разных забавных инфоповодов. И эта модель может появиться в России!

"Мы планируем на сегодняшний день добавить в линейку еще четыре машины. Пока ни очередность, ни сроки назвать не могу, но это кроссоверы Zotye T300, T700, SR9 и T500", - приводит "Российская газета" слова заместителя генерального директора компании Zotye Motor Rus Александра Гнездюка.

Девушка бросила парня, узнав, что его Porsche - китайская подделка.

По его словам, в данный момент, в частности, модель T700 проходит европейскую сертификацию - обязательную процедуру для выхода на наш рынок. В дальнейшем эту сертификацию пройдут и остальные модели. Кроссоверы T300, T700 и T900 позволят марке Zotye войти сразу в несколько сегментов российского рынка, от компактных до крупных семиместных моделей.

SR9 благодаря своему дизайну стоит особняком на фоне остального модельного ряда. Он невероятно похож на кроссовер Porsche Macan и по дизайну кузова и салона является практически его точной копией - китайские журналисты забавы ради подетально проанализировали облик модели и подсчитали, что два кроссовера идентичны по внешности на 85%, а по интерьеру - и вовсе на 95%.

А клон Volkswagen Touareg от Zotye уже продается в России.

Хотя по технике, разумеется, различия куда более серьезные. Zotye SR9 оснащается двухлитровым бензиновым "атмосферником", развивающим 190 л.с. и 250 Нм крутящего момента, а позже появится и новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или роботом.

Macan же предлагается минимум с 2-литровым двигателем мощностью 252 л.с. и полным приводом. Но, пожалуй, самым знаковым отличием китайского клона от немецкого оригинала является цена. Zotye SR9 на момент начала продаж китайцы могут приобрести за 108 000 юаней (примерный эквивалент 17 200 долларам), а за Porsche Macan придется выложить не менее 558 000 юаней (88 900 долларов). Само собой, с расширением моторной гаммы за счет агрегата объемом 1,5 л Zotye SR9 еще подешевеет.

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