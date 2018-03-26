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© Land Rover

26 марта 2018 20:40

Новинки 68

Range Rover Sport SVR выпустят в экстремальной трековой версии

"Заряженная" версия кроссовера Range Rover Sport SVR, подготовленная специалистами подразделения SVO, может получить до неприличия экстремальную облегченную версию для любителей трековых заездов: у кроссовера отнимут задний ряд кресел, зато поставят новые мощные и легкие тормоза.

О скором дебюте такой модификации пишет австралийское издание Motoring со ссылкой на ведущего инженера подразделения SVR Бена Верекчиа. Тестовые "мулы" кроссовера уже выехали на дорожные испытания.

Наиболее заметным отличием такой версии от стандартного SVR станет довольно радикальная "уборка" в салоне: кресла заднего ряда уступят место каркасу безопасности - решение это настолько необычное, что пока что еще находится на стадии анализа, хотя автомобили вышли на дорожные испытания именно в таком варианте.

Range Rover Sport уже успел побить рекорд Ferrari.

Еще одним способом снизить вес автомобиля стала замена тормозов. Мощные карбон-керамические тормозные механизмы для новой версии SVR разрабатывались буквально с нуля специально для Range Rover Sport, и на них удалось снизить вес на 24 килограмма.

Весьма вероятно, что в облегченном варианте Range Rover Sport SVR снова ввяжется в борьбу за звание самого быстрого кроссовера трассы Нюрбургринг. Когда-то SVR установил рекорд Северной петли, пройдя трассу за 8 минут 14 секунд, однако с того момента рекорд пал уже дважды: сначала быстрее оказался Porsche Cayenne S, показавший результат 7 минут и 59 секунд, а затем свое слово сказал и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, проехавший круг за 7 минут и 51,7 секунды.

Результат итальянцев пока что является лучшим в классе кроссоверов, так что именно это время облегченному Range Rover Sport и придется оспаривать. Однако не стоит забывать, что другие конкуренты тоже не дремлют: свое слово готовятся сказать Lamborghini Urus и Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid.

 

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