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© Toyota

26 марта 2018 14:50

Автопром 304

Европа попрощается с одной из самых известных моделей Toyota

Модель Toyota Avensis когда-то продавалась и в России, причем пользовалась неплохой популярностью, однако уже ушла с нашего рынка. Теперь она уходит и из Европы: автопроизводитель решил, что популярность модели падает - и продолжит падать в обозримом будущем.

Примечательно, что чуть больше года назад Toyota проводила испытания нового поколения Avensis для Европы, и все ждали новинку в этом году. Однако в итоге, как пишет британское издание Autocar, от продаж на европейском рынке производитель решил отказаться - и о каком-либо идеологическом преемнике речи пока не идет.

Две модели Nissan покинули российский рынок.

"Мы следим за динамикой продаж в D-сегменте и видим, что объемы реализации серьезно снижаются", - заявил в интервью Autocar представитель европейского подразделения марки. Согласно статистике, в 2017 году в Европе было продано 25 319 "Авенсисов" - на 28% меньше, чем за 2016 год. Между тем, Volkswagen Passat разошелся тиражом в 183 288 экземпляров, а Skoda Superb - 81 410 штук.

Это сообщение подтвердило появлявшуюся ранее информацию о том, что будущее модели Avensis после третьего поколения туманно. По словам главы европейского подразделения марки Йохана ван Зила, текущие показатели продаж модели вполне устраивают компанию, но вот есть ли смысл выпускать на рынок следующее поколение - уже вопрос.

Есть вероятность, что вместо "Авенсиса" в Европе появится более компактная модель седана, которая будет создана на основе нового поколения Auris. Модель Avensis пережила последнее обновление в 2015 году. В Европе она представлена в вариантах седана и семейного универсала. Пик продаж модели в Европе пришелся на далекий уже 2004 год, когда удалось реализовать 142 535 машин.

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