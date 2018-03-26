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© Chevrolet

26 марта 2018 13:40

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Самая мощная версия Chevrolet Corvette обещает сумасшедшую динамику

Динамические характеристики самой мощной версии спорткара Chevrolet Corvette под названием ZR1 долгое время держались в секрете, и только сейчас были раскрыты представителями марки. И они ясно дают понять, что старое-доброе сочетание огромного V8 и механического нагнетателя еще способно задать жару.

Динамические характеристики Chevrolet Corvette ZR1 были раскрыты представителем компании Харланом Чарльзом в ходе интервью сайту Corvette Blogger. Как заявил Чарльз, первую сотню ZR1 будет набирать всего за 2,85 секунды - прошлая версия ZR1 делала это за 3,7 секунды.

На преодоление четверти мили (402 метра) автомобилю понадобится 10,6 секунды, а на разгон до 100 миль в час (160км/ч) уйдет всего 6 секунд. Максимальная скорость ZR1 - более 340 километров в час.

Пока набирают популярность электрические гиперкары, Chevrolet Corvette ZR1 остается верен древней, но проверенной схеме. Он ​получил 6,2-литровый бензиновый V8 с компрессором и комбинированной системой впрыска топлива, который развивает мощность 765 л.с. и 969 Нм крутящего момента.

Причем впервые для модификации ZR1 помимо 7-ступенчатой "механики" стал доступен и 8-скоростной автомат с подрулевыми лепестками ручного переключения передач.

Chevrolet Corvette ZR1 оснащается двумя типами задних антикрыльев из углепластика. Стандартный "низкий" вариант обеспечивает на 70% больше прижимной силы, чем стандартный "Корвет" Z06, и именно с таким крылом достигается заявленная максимальная скорость. Опциональное высокое антикрыло с большей рабочей плоскостью и возможностью регулировки угла атаки генерирует аж 431 кг прижимной силы, хотя и автомобиль с таким спойлером немного не дотянет до 338 км/ч.

Интересно, что оба антикрыла закреплены не на кузовных панелях, а на шасси, что увеличивает прочность всей конструкции. И в обоих случаях "Корвету" впервые полагается массивный карбновый сплиттер под передним бампером, увеличивающий прижимную силу на передней оси. Кстати, высокое антикрыло входит в состав специального пакета ZTK Performance, в комплекте с которым полагаются адаптивные амортизаторы и шины Michelin Pilot Sport Cup 2. 

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