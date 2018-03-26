Сборка "УАЗов" станет качественнее

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, новое современное оборудование позволяет автомазитизировать все измерения. Система отслеживает геометрические показатели кузовов, считывая информацию о параметрах 400 контрольных точек кузова посредством сенсорных датчиков, и позволяет выявлять любые отклонения от математической модели.

Машина Zeiss обеспечивает высокую точность и вместе с тем высокую скорость измерения. Контроль охватывает все зоны кузова: капот, боковины, крышу, проем ветрового окна, салон. На втором этапе контроля кузовных деталей происходит анализ статистики замеров.

Информация о выявленных отклонениях и своевременные меры по их устранению призваны предотвратить дефекты геометрии кузова на ранних этапах работы. Ввод в эксплуатацию современного оборудования позволит своевременно устранять такие дефекты, как неотрегулированные зазоры, негерметичность кузова, а также вносить своевременные коррективы в производственный процесс для достижения требуемых параметров. Применяться новое оборудование будет при сборке моделей "Профи", "Патриот" и "Пикап".



Ввод нового оборудования был проведен в рамках масштабной программы повышения качества, главная задача которой - снизить количество гарантийных дефектов. Всего в 2017 году в развитие производства и модельного ряда было инвестировано более 2,5 миллиарда рублей.

Ранее "УАЗ" запустил новую высокотехнологичную линию тестов автомобилей и модернизировал главный кондуктор сварки, что также позволило значительно повысить эффективность сборки автомобилей. В ближайшее время на предприятии будет модернизирована штамповая оснастка и запущена электронная система управления производством "Андон".