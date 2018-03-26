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© ВГТРК

26 марта 2018 11:21

Дороги 288

В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

Росавтодор впервые разрабатывает ГОСТ, который будет определять правила проведения ремонтных работ на дорогах, - такое поручение дал президент. ГОСТ будет во многом повторять действующие сейчас рекомендательные стандарты, но уточняет правила перенаправления потоков транспорта и установки освещения.

Как пишет "Коммерсант", которому удалось ознакомиться с проектом ГОСТа, такой стандарт разрабатывается в России впервые. На данный момент правила безопасности при организации ремонтных работ на дорогах содержатся в рекомендациях Росавтодора и - частично - в паре ГОСТов от 2014 года. Однако стандарты эти не являются обязательными, а в ПДД сказано что дороги должны содержаться "в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил", но без каких-либо конкретных ссылок.

В России начнут проверять на алкоголь новым методом.

Новый ГОСТ должен стать обязательным и, во многом повторяя положения методических рекомендаций, уточняет некоторые моменты. Например, он определяет структуру ремонтного участка дороги: в этот участок входят зона предупреждения, где водители должны снижать скорость, зона отгона (постепенное сужение проезжей части), зона проведения ремонтных работ и зона стабилизации, на которой трафик возвращается к нормальному режиму движения.

Параметры этих зон тоже определены. Например, зона предупреждения при долгосрочном ремонте на автомагистрали должна составлять 500-700 метров, а на однополосной дороге - 50-300 метров. Протяженность зоны отгона варьируется от 20 до 600 метров.

На дорогах с разрешенным скоростным режимом выше 60 километров в час на одной из полос перед ремонтным участком должен стоять специальный автомобиль прикрытия с включенными спецсигналами. Перед началом самого участка допускается применение динамических информационных табло и мигающих стрелок.

Дефекты средств организации движения в зоне ремонта не допускаются:временные знаки должны быть чистыми и отражать минимум 90% света от норматива, не допускается, чтобы не работали два подряд сигнальных фонаря в ограждении, разметка не должна быть изношена. После окончания ремонта все знаки и указатели должны быть закрыты или демонтированы, временную разметку предписывается убрать в течение суток после ремонта.

При этом примечательно, что новый ГОСТ оказался вдвое меньше по объему, чем рекомендации Росавтодора 2014 года, и он не такой наглядный и подробный. В рекомендациях, например, отдельно прописаны методы организации краткосрочных и долгосрочных работ, а также обязанности сотрудников дорожных служб.

В данный момент проект ГОСТа находится на стадии согласований и обсуждений. Чтобы получить статус обязательного, его нужно вписать в перечень обязательных для применения стандартов, утвержденный распоряжением Правительства. Если ГОСТ станет обязетльным, сотрудников дорожных служб можно будет привлекать к ответственности за нарушение новых правил.

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