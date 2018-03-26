Volkswagen готовится показать новый пикап

Как утверждает Automotive News со ссылкой на собственные источники в компании, речь идет о не просто об очередном дизайнерском исследовании, а о практически предсерийном концепте, который в обозримом будущем превратится в готовую к производству модель и встанет на конвейер завода в Теннесси.

Примечательно, что Volkswagen запатентовал имя Amarok для американского рынка 22 ноября 2017 года, однако новинка, о которой идет речь, к знакомому нам "Амароку" никакого отношения не имеет: пикап будет построен на той же платформе, что и большой кроссовер Atlas.



Ожидается, что пикап составит конкуренцию таким моделям, как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline. При этом Mercedes-Benz X-Class в конкурентах у новинки не окажется: эта модель не будет продаваться в США.



Насколько скоро концепт доберется до конвейера, зависит, в том числе, и от реакции публики на премьерном показе. Однако перспективы у пикапа довольно светлые: как утверждают источники, исполнительный директор Volkswagen Герберт Диесс активно поддерживает проект с самой первой стадии его разработки.



Пикап станет не единственной нью-йоркской премьерой Volkswagen на платформе Atlas. Еще одной новинкой станет премьера пятиместной версии все того же "Атласа". С появлением этой модели американское SUV семейство марки будет логично завершено: младший кроссовер Tiguan на американском рынке продается в пяти- и семиместном вариантах, теперь аналогичный выбор предложат и покупателям более крупного и дорогого Atlas. А вот флагманский Touareg нового поколения до Америки не доберется - ожидается, что грядущая новинка как раз заменит его на рынке.