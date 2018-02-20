Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков

№ 1 Volvo Ocean Race

А знаете ли вы, что у компании Volvo есть собственная кругосветная парусная регата? Начиналась эта яхтенная гонка в 1973 году под названием Whitbread Round the World Race – по имени ее основателя, британской пивоваренной компании Whitbread. Но с 2001 года эта регата принадлежит шведскому автоконцерну, который переименовал ее в Volvo Ocean Race. Гонка проводится каждые два года, то есть почти непрерывно. И в честь этой регаты Volvo периодически выпускает специальные версии своих машин.

Volvo уже не первый раз выпускает в исполнении Ocean Race не только легковушки, но и грузовики! Так, седельный тягач FH Ocean Race в честь регаты 2017/2018 года оснащается дизелями 13 и 16 л мощностью до 750 л.с. Машины красят в специальный голубой или золотистый колер, в кабинах – более навороченное оснащение и другая отделка, выполненная в цветах гонки. Правда, цена такого грузовика стартует с отметки далеко за 100 000 евро.

Так, по поводу старта гонки 2017-2018 года компания выпустила универсал V90 Cross Country в лимитированном исполнении Volvo Ocean Race. У него ярко-белый цвет кузова с матово-серыми и оранжевыми вставками в стиле концепта Volvo XC Coupe. Плюс особые колесные диски, спортивные кресла с непромокаемыми чехлами спереди, съемный фонарь и дополнительные розетки в салоне, который отделан специальным материалом эконил из переработанных рыболовных сетей, найденных на берегах и морском дне. Таких машин выпустят 3 000 штук и доступны они на 30 рынках мира, включая и Россию. В нашей стране "океанская" версия стоит от 3 854 000 рублей.

№ 2 Renault Clio Williams, Megane R26, R26.R

Немало моделей автопроизводители посвящали и "Формуле-1". Одна из самых известных – Renault Clio Williams, в честь одноименной формульной команды, использовавшей французские двигатели. Впрочем, сама Williams никакого отношения к этой машине не имеет, ее делали в отделении Renault Sport. Вес в 1 тонну, 2-литровый мотор в 147 л.с., перенастроенное шасси, 7,8 сек до 100 км/час и характерный окрас - Clio Williams до сих пор считается одним из самых крутых хот-хэтчей в истории. В 1993 году их построили всего 5400 штук (фаза №1), каждая с именной табличкой. Потом на волне успеха построили более тяжелые за счет допоборудования Clio Williams 2 и 3 (их было 6700 штук), но машины первой волны ценятся больше всего.

Renault Megane F1 Team R26

В середине 2000-х "заряженной" версией Megane F1 Team R26 компания Renault отметила триумф своей заводской формульной команды в сезоне 2005 года. Обычный Megane RS имел 2-литровый турбомотор в 225 л.с., но у R26 он развивал уже 230 "сил" и сочетался с 6-ступенчатой МКПП. Набор 100 км/час занимал 6,5 сек. Плюс задний спойлер, спортивные кресла и выхлоп, другие колеса, перенастроенные подвеска и рулевое управление, усиленные тормоза и "самоблок" на передней оси.

В 2008 году Renault Megane R26.R поставила новый рекорд круга на Нюрбургринге для серийных переднеприводных автомобилей, показав время в 8 минут и 16,9 секунды. Всего французы выпустили 450 таких машин.

Позднее на базе R26 в Renault Sport сделали трековую R26.R. У нее был тот же 230-сильный мотор и коробка, но ее облегчили сразу на 123 кг (до 1,22 т). Для этого выкинули часть "шумки", задний диван, пассажирскую подушку, "климат" и много другой мелочевки. Капот и часть кресел были из карбона, задние стекла из поликарбоната, а за доплату предлагали каркас безопасности и титановый выхлоп. Разумеется, подвеска и тормоза были снова переработаны, расширена колея и заменены колеса. До 100 км/час R26.R ехала уже за 6 сек.

№ 3 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition

Спорткар Mercedes-Benz SLR McLaren (2003-2010 г.в.) и сам по себе был штукой экстремальный. Но представленная в 2006 году спецверсия 722 была еще злее (фото выше). А посвятили ее победе пилота Стирлинга Мосса на легендарном Mercedes-Benz 300 SLR в гонке Милле Милья 1955 года. Цифра 722 означала стартовый номер победной машины.

В 2009 году вышло еще более крутое исполнение Stirling Moss в честь знаменитого британского гонщика. Спидстер (машина без лобового и боковых стекол) сделали на базе серийного SLR, поставив этой машиной красивую точку в сотрудничестве Mercedes-Benz и McLaren. Спорткар имел тот же 650-сильный мотор, что и у версии 722, но был почти на 200 кг легче. И быстрее: "сотню" набирал за 3,5 сек и разгонялся до 350 км/час. Выпустили всего 75 таких спидстеров, и продавали их только владельцам SLR.

Собранный вручную компрессорный 5,4-литровый V8 на обычном SLR (если это слово вообще можно применить к этой машине) развивал 626 л.с. и 780 Нм. Но для версии 722 отдачу повысили до 650 "сил" и 820 Нм. На машину поставили другие колеса, подвеску сделали жестче и на 10 м ниже, а передние тормозные диски стали больше. Необходимые меры, ведь 722-й разгонялся до 100 км/час за 3,6 сек и набирал 337 км/час ("просто" SLR 3,8 сек и 334 км/час). Всего построили 150 таких машину в кузове купе и еще 150 родстеров Roadster 722 S.

№ 4 Ferrari F12tdf

Специсполнение F12tdf (Tour de France) в честь побед компании на шоссейной гонке Тур де Франс 50-60-х годов Ferrari представила в 2015 году. Новая версия получила более эффективный аэродинамический обвес, чем у стандартной F12 Berlinetta. Новый задний диффузор и более развитый заднего спойлера дали на скорости 200 км/час прижимную силу в 230 кг, что на 107 кг больше, чем у "просто" F12. Передние покрышки стали шире (с 255 до 275 мм), а за счет применения карбона спорткар полегчал сразу на 110 кг.

Тираж Ferrari F12tdf - 799 штук.

Стандартный атмосферный V12 в 6,2 л для версии F12tdf форсировали с 740 до 780 л.с., а крутящий момент вырос с 690 до 705 Нм. Привод был задний, а "роботу" поставили более "короткие" шестерни и на треть увеличили скорость переключения передач. В итоге F12tdf набирает 100 км/час за 2,9 секунды и разгоняется до 340 км/час.

№ 5 Porsche Cayenne S Transsyberia Edition

В одном из хит-парадов мы писали про ралли-рейдовые Porsche, выросшие из спорткаров и выступавшие на марафонах, включая знаменитый "Дакар". Спустя годы своя ралли-рейдовая история случилась и у первого "гражданского" внедорожника марки – модели Cayenne! Ради его продвижения поршевцы организовали "Трансибирское ралли" (Transsyberia Rally) от Москвы до Улан-Батора. И под эту гонку в Porsche построили 26 рейдовых Cayenne на базе серийной версии S.

Внешне Porsche Cayenne S Transsyberia Edition отличался цветами кузова, наклейками на борту, "люстрой" на крыше и спойлером на двери багажника. Днище прикрывала мощная защита, а переделанный выхлоп обеспечивал совсем другое "звучание". Машина предлагалась с МКПП или автоматом, в оснащение входила пневмоподвеска, а за доплату ставили жесткую блокировку заднего дифференциала. В ценах 2009 года за такой Cayenne просили от 3,64 млн рублей.

От нее Cayenne S Transsyberia получил атмосферный V8 (4,8 л, 385 л.с.), обеспечивавший разгон до 100 км/час за 6,8 сек. Из салона выкинули отделку и задний диван, вварили каркас безопасности, зашили пол алюминием, поставили шноркель, лебедку, спортивный выхлоп, защиту днища, "короткие" главные пары 4,1, доработали подвеску… Рейдовые "Кайены" выиграли несколько ралли, в честь чего Porsche выпустил "гражданский" Cayenne S Transsyberia Edition. Разумеется, он уже был не таким спартанским внутри, имел V8 от модели GTS (405 л.с. и 500 Нм) и за счет "укороченной" трансмиссии ехал до 100 км/час за 6,1 сек и набирал 253 км/час.

№ 6 McLaren Senna/Senna GTR

В декабре 2017 года McLaren представил модель Senna. Это допущенная до обычных дорог, но нацеленная на трек спецверсия в честь пилота "Формулы-1" Айртона Сенны, который выступал за McLaren в сезонах 1988-1993 годов, взяв на его болидах три чемпионских титула. В основе "Сенны" – измененное шасси от 720S с новым карбоновым монококом, который называют самой жесткой "капсулой" из всех существующих у марки. Тотально облегченная машина на 200 кг легче 720S и весит всего 1198 кг - это самый легкий дорожный автомобиль в истории McLaren. А еще тут переработанная активная аэродинамика и огромное активное антикрыло, которое на ходу меняет угол атаки и может работать как воздушный тормоз.

На мартовском автосалоне в Женеве McLaren представил еще более лютую спецверсию Senna GTR. Этому монстру путь на обычные дороги вообще закрыт – он предназначен только для гоночного трека. Мотор развивает минимум 825 л.с., измененный аэродинамический обвес развивает прижимную силу в 1 тонну, установлена гоночная КПП и асфальтовые слики. В McLaren заявляют, что GTR быстрее "обычной" версии Senna на прямых. А еще "ГТР" дороже ($1,385 млн) и выпустят таких машин всего 75 штук.

От гибридной силовой установки отказались ради экономии веса. А 4-литровый битурбовый V8 форсировали до 800 л.с. и 800 Нм. Тяга передается на заднюю ось через 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями. В итоге Senna набирает 100 км/час за 2,8 сек и развивает 340 км/час. Под такой мотор машина получила оригинальный титановый выхлоп, новое поколение карбон-керамических тормозов Brembo и активную подвеску, которая меняет жесткость амортизаторов и в трековом режиме "приседает" на 50 мм. Тираж McLaren Senna составит всего 500 штук. И все они уже проданы, хотя цена, по нынешнему курсу, составляет около 60 млн рублей.