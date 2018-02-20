Посчитали-прослезились: подушка безопасности для пешеходов на Jaguar E-Pace

Британскую компанию Jaguar Land Rover стоит похвалить за то, что она возвела в норму установку подушки безопасности для пешеходов на большинство своих моделей. Это позволяет автомобилям набирать высокие баллы на краш-тестах и реально снижать травматизм при наезде на человека. Недавно вышедший на российский рынок премиум-кроссовер Jaguar E-Pace тоже оснащен подобной системой, причем за нее не нужно доплачивать, как это часто бывает с моделями других брендов.



Первый оплот безопасности - это стандартная система экстренного торможения, которая распознает появившегося перед "Ягуаром" пешехода на скоростях от 5 до 60 км/ч и при опасном сближении осаживает машину вплоть до полной остановки. Если столкновения избежать не удалось, то последняя надежда - на эйрбэг.

Минимальная цена 2,544 млн руб Максимальная цена 3,939 млн руб

Подушка безопасности для пешехода в E-Pace размещена под дальней кромкой капота и выстреливает, когда специальные датчики фиксируют фронтальный удар определенной силы. Вместе с ней приподнимается и сам капот, оснащенный креплениями с пиропатронами. Подушка раскрывается в два этапа в виде шторки, прикрывающей лобовое стекло автомобиля, а специальные плечевые зоны не дают пешеходу после столкновения опасно сместиться в сторону и по инерции выпасть на проезжую часть. Такой набор систем активной безопасности позволил E-Pace уверенно набрать 5 звезд EuroNCAP и 80% в категории "Безопасность пешеходов".



Вот что пишет об этом сам производитель:

Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) присвоила Jaguar E-PACE рейтинг в пять звезд, подтверждающий его звание одного из самых безопасных автомобилей на рынке. Он гарантирует спокойствие в поездках как для взрослых, так и для детей, а также обеспечивает безопасность пешеходов, благодаря чему и был удостоен наивысших оценок во всех категориях. ​При столкновении активируются датчики в бампере и раскрывается находящаяся под капотом подушка безопасности. Затем автоматически приподнимается капот и срабатывает наружная подушка безопасности. Это защищает пешеходов или велосипедистов от удара о лобовое стекло. Из маркетинговых материалов компании Jaguar.

Наличие у "Ягуара" такой системы безопасности влечет за собой один нюанс. Даже при несильном ударе "пешеходная" подушка может выстрелить вместе с упорами капота, а значит, в списке последующих ремонтных работ появится дополнительная графа - восстановление наружного эйрбэга. И это может стать неожиданностью для многих владельцев, которые с устройством такой системы пока ни разу не сталкивались.

Мы решили узнать, какие затраты влечет за собой замена всех компонентов защиты пешеходов. Калькуляцию расходов для нас составлял крупный московский дилер Jaguar Land Rover на примере Jaguar E-Type 2018 года выпуска.

Выяснилось, что один только подкапотный модуль подушки безопасности в сборе стоит 59 735 рублей. Вдобавок к нему потребуется замена стоек капота с пиропатронами - по 4 370 рублей за каждый, а также датчиков удара по цене 7 111 рублей за комплект. К этому мы прибавляем еще 13 450 рублей на все дилерские работы, касающиеся исключительно установки вышеуказанных компонентов. Итоговая сумма - 89 036 рублей!

Запчасти 75 586 рублей Работы по установке 13 450 рублей Итого 89 036 рублей

Обратите внимание, что такие деньги придется заплатить сверх той суммы, которую владелец бы потратил на ремонт или замену бампера, капота, а возможно и лобового стекла.



Хотим отдельно подчеркнуть, что сегодня тот редкий случай, когда мы приводим информацию исключительно к сведению, а не размышлению о необходимости такой опции. Любое "железо", расчеты и суммы на ремонт уходят на дальний план, когда речь идет о жизни, здоровье и человеческой безопасности. Нам остается только поприветствовать тот факт, что Jaguar Land Rover по умолчанию оснащает свои автомобили столь важным оборудованием, и поставить британцев в пример многим другим производителям.



P.S. Если вы думаете, что в вашем автомобиле ничего такого страшно затратного нет - то вы просто не читали наши новые исследования, следите за обновлениями. Новые слезы обещаем каждую неделю. :)