"Заряженный" Hyundai i30 N получит "двухпедальную" версию

Такое логичное, в общем-то, решение в Hyundai приняли на основе того, что продажи новейшего "горячего" хэтчбека i30 N с единственной в гамме МКПП пока результатами не блещут. А все потому, что сегодня не так много желающих дергать за "ручку", даже на автомобиле спортивного толка, на котором можно выезжать на трек.

В итоге с 2019 года i30 N получит в качестве опции "робота" DCT с двумя сцеплениями - такой уже ставится на Veloster, i40 и Tucson, пишет Carscoops.

Ранее в Hyundai ради привлечения внимания к i30 N пошли на другой неожиданный шаг. В компании справедливо предположили, что такому автомобилю грех время от времени не выезжать на гоночную трассу, и заявили, что хот-хэтч не слетит с гарантии за участие в трек-днях.

На "горячий" хэтчбек распространяется гарантия сроком в пять лет, причем без ограничения пробега, и заезды автомобиля по гоночной трассе в "боевом" режиме на гарантию не повлияют: отказов владельцам не будет. В компании разве что сделали оговорку, что речь идет о любительских заездах, а не о профессиональных соревнованиях. За владельцами даже остается право заменить стандартные шины Pirelli P Zero на трековые слики.

Такое решение кажется логичным и справедливым, поскольку без периодических выездов на гоночную трассу i30 N выглядит не самым осмысленным приобретением. Утверждается, что в процессе настройки ходовых качеств прототипы i30 N проехали по трассе Нюрбургринга, где у Hyundai имеется собственный испытательный центр, более 10 000 км (то есть, около 500 кругов).

Хот-хэтч приводится в движение 2-литровым турбомотором в двух вариантах мощности - 250 или 275 л.с. (пакет Performance Pack). Моторы пока работают в паре только с шестиступенчатой "механикой", оснащенной функцией автоматической перегазовки пре переключениях "вниз".



Также в арсенале i30 N - полный набор трековых "инструментов": активная подвеска, дифференциал повышенного трения, возможность полного отключения системы стабилизации и launch-контроль.



До сотни 250-сильный i30 N разгоняется за 6,4 секунды, 275-сильный - за 6,1 секунды. Продажи автомобиля (он стоит чуть больше 30 000 евро) начались с особой серии First Edition из 100 автомобилей, и эта партия была распродана всего за двое суток.