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© Top Gear

23 марта 2018 17:06

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В шоу Top Gear построили рекордный трактор

В британском телешоу Top Gear создали трактор под установление нового мирового рекорда скорости для таких транспортных средств. Заезд выполнял знаменитый "пилот-загадка" Стиг, а сам заезд фиксировали представители Книги Гиннесса.

Правда, для рекордного заезда трактор был серьезно доработан. Вместо штатного дизеля - 5,7-литровый бензиновый V8 Chevrolet в 500 л.с. Плюс усиленные тормоза на всех колесах и регулируемая пневматическая подвеска - независмая спереди и балка-мост сзади. 

К этому набору также добавили каркас безопасности, гидравлический "ручник", багажник и задние грязвые покрышки Super Swamper Bogger наружным диаметром 54 дюйма. 

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За рулем сидел "фирменный" гонщик Top Gear Стиг, а заезд проходил на полигоне Брантингторп, бывшем аэродроме британских Королевских ВВС в Лестершире.

В первой мерной попытке Стиг разогнал трактор до 147,92 км/час, второй заезд показал 132,96 км/час. По итогам двух попыток было высчитано среднее значение в 140,44 км/час - его и зафиксировали как новый мировой рекорд Книги Гиннесса для доработанных тракторов.

Прежний рекорд (130,16 км/час) был поставлен в 2015 году финским гонщиком Юхой Канккуненном на 250-сильном дизельном тракторе Valtra T234.

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