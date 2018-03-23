В шоу Top Gear построили рекордный трактор

Правда, для рекордного заезда трактор был серьезно доработан. Вместо штатного дизеля - 5,7-литровый бензиновый V8 Chevrolet в 500 л.с. Плюс усиленные тормоза на всех колесах и регулируемая пневматическая подвеска - независмая спереди и балка-мост сзади.

К этому набору также добавили каркас безопасности, гидравлический "ручник", багажник и задние грязвые покрышки Super Swamper Bogger наружным диаметром 54 дюйма.

За рулем сидел "фирменный" гонщик Top Gear Стиг, а заезд проходил на полигоне Брантингторп, бывшем аэродроме британских Королевских ВВС в Лестершире.

В первой мерной попытке Стиг разогнал трактор до 147,92 км/час, второй заезд показал 132,96 км/час. По итогам двух попыток было высчитано среднее значение в 140,44 км/час - его и зафиксировали как новый мировой рекорд Книги Гиннесса для доработанных тракторов.

Прежний рекорд (130,16 км/час) был поставлен в 2015 году финским гонщиком Юхой Канккуненном на 250-сильном дизельном тракторе Valtra T234.