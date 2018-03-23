Toyota показала новую "Короллу" в кузове хэтчбек

Новое поколения хэтчбека Toyota Corolla имеет европейского родственника по имени Auris, которого недавно представили на автосалоне в Женеве. И хотя у них фактически одинаковый и радикально новый дизайн с современной сведодиодной оптикой спереди и сзади, гаммы моторов различаются.

Новое поколение Corolla/Auris использует "тойотовскую" платформу TNGA и стало чуть легче, но при этом крупнее и просторнее предшественника. В салоне тише и больше емкостей под мелочевку.

Мотор у Corolla будет пока только один - бензиновый 2-литровый агрегат с прямым впрыском взамен прежнего 1,8-литрового движка в 137 л.с. Привод - передний, а на выбор будут 6-ступенчатая МКПП или вариатор.

Для сравнения, в моторную гамму европейского Auris включены три двигателя, все бензиновые. Базовый 4-цилиндровый турбоагрегат в 1,2 л развивает 116 л.с. Агрегаты объемом 1,8 и 2 л входят в состав гибридных силовых установок мощностью 122 и 180 л.с. соответственно. А вот от дизельных двигателей в гамме нет вообще.

В базовое оснащение новой Corolla Hatchback в США войдут система контроля рядности с автоподруливанием, автоматические фары, система обнаружения пешеходов и функция предотвращения аварий.

В списке оснащения также 7 подушек, камера заднего вида, 8-дюймовый экран медиасистемы.

Продажи новой Corolla Hatchback в США начнутся летом. Поставки в Россию пока под вопросом.