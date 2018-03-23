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© Autocar

23 марта 2018 15:13

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Volkswagen рассекретил еще три новых кроссовера

В рамках премьеры нового Touareg Volkswagen в Китае показал публике еще несколько кроссоверов из своего плана по новым моделям.

У Volkswagen большие виды на Китай, который является одним из основных рынков сбыта для немецкой марки: так, совместные с немцами предприятия SAIC и FAW в прошлом году продали на местном рынке 3,2 млн машин. Неудивительно, что к 2020 году VW намерен запустить в Поднебесной сразу 12 новых кроссоверов.

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На премьере нового Touareg VW показал из планируемой дюжины три новых среднеразмерных кроссовера, два из которых разработаны в самом Китае.

Желтый кроссовер (заглавное фото) - совместная разработка FAW и VW для местного рынка. Он пока назван как Advanced Mid-Size SUV ("Продвинутый среднеразмерный SUV"), который адресован "элитам в Китае, у которых есть элитные вкусы", передает Motor1. Данная машина должна получить продвинутые технологии, аналогичные тем, что используют люксовые модели в этом сегменте. 

Powerful Family SUV

VW готовит для США новый кроссовер вместо "Туарега"...

Вторая представленная машина под названием Powerful Family SUV ("Мощный семейный SUV") - разработка SAIC-VW, и она станет "младшим братом" большого 7-местного кроссовера Teramont.

Третьим показанным образцом стал длиннобазный Tiguan L PHEV (нижнее фото) с гибридной силовой установкой типа plug-in, который начнут продавать в этом году.

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