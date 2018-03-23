Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
194317
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
220799
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
329065
© IAT

23 марта 2018 12:05

Новинки 798

Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире

Малоизвестная китайская компания IAT превзошла мировых автомобильных грандов, создав внедорожник, претендующий на звание самого дорогого в мире. В основе похожего на самолет F-117 монстра по имени Karlmann King - шасси от грузовика Ford.

Karlmann King построена на базе тяжелого коммерческого пикапа Ford F-550, от которой еще и взяли бензиновый V10 объемом 6,8 л и отдачей в 400 л.с. Причем у модели есть как обычный, так и бронированный кузов, с которым машина весит 6 тонн. 

Впрочем, даже бронированный вариант с этим мотором может разгоняться до 140 км/час. Про расход топлива тактично умалчивается.

Эксцентричный внедорожник под названием "Танк" представлен официально...

В роскошном салоне 4-местного китайского монстра - фоновая подсветка и "звездное небо" на потолке, откидной экран телевизора с игровой приставкой, холодильник, кофеварка Nespresso и столики с электроприводом. На заказ возможно 6-дверное исполнение на 6 мест.

В IAT постоят всего 9 таких машин. Базовая цена - от $2 млн, бронированная версия - от 3,8 млн.

Фотогалерея 15 фото

Новинки

Новое поколение Suzuki Jimny оперативно привезут в Россию

Новинки

Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

Suzuki привезла в Россию необычный кроссовер Компания Suzuki решила отметить 30-летие модели Vitara выпуском особой версии. "Юбилейный" кроссовер будет доступен и на российском рынке, вот только тираж этой новинки оказался сильно ограничен.
Audi покажет в Нью-Йорке "младшую" модификацию суперкара R8 На фоне ужесточающихся экологических норм и растущей популярности электрических силовых установок будущее суперкара Audi R8 с его огромным атмосферным V10 не выглядит безоблачным. Однако новый более компактный силовой агрегат позволит немного продлить жизнь легендарной модели.
Новый Volkswagen Touareg: сроки появления в России Компания Volkswagen вот-вот официально представит новое поколение своего премиум-кроссовера, который пользуется спросом и на нашем рынке. АвтоВести узнали, когда Touareg поступит в продажу на российском рынке.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера