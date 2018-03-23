Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире

Karlmann King построена на базе тяжелого коммерческого пикапа Ford F-550, от которой еще и взяли бензиновый V10 объемом 6,8 л и отдачей в 400 л.с. Причем у модели есть как обычный, так и бронированный кузов, с которым машина весит 6 тонн.

Впрочем, даже бронированный вариант с этим мотором может разгоняться до 140 км/час. Про расход топлива тактично умалчивается.

В роскошном салоне 4-местного китайского монстра - фоновая подсветка и "звездное небо" на потолке, откидной экран телевизора с игровой приставкой, холодильник, кофеварка Nespresso и столики с электроприводом. На заказ возможно 6-дверное исполнение на 6 мест.

В IAT постоят всего 9 таких машин. Базовая цена - от $2 млн, бронированная версия - от 3,8 млн.