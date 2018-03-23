Новое поколение Suzuki Jimny оперативно привезут в Россию

Новое поколение Suzuki Jimny представят уже в этом году. А затем новинка появится в России, заявил зам генерального директора "Сузуки Мотор Рус" Такаюки Хасегава.

"По датам запуска нового поколения Jimny я вас не сориентирую, но это будет настолько быстро, насколько мы вообще сможем это обеспечить, это случится в самое ближайшее время", – сообщил представитель российского офиса Suzuki.

Кроме того, в компании не намерены допускать ситуацию, когда в России одновременно будут продавать модели двух поколений.

"Паузы в продажах между старым Jimny и новым не будет", – сказал Хасегава.

Как ранее уже было видно по эскизам и фото, дизайн нового Jimny оказался даже более угловатым, чем у предшественника, что для современного автопрома нехарактерно. Но самое главное - Jimny сохранил свой узнаваемый стиль и даже в габаритах практически не изменился.

Ожидается, что новый Jimny останется верен себе и по технической части. Внедорожник сохранит рамную конструкцию, а в его системе полного привода Allgrip Pro 4x4 останется пониженный ряд в раздаточной коробке. Что до двигателей, то по ним точной информации пока тоже нет. Предполагается, что под капот могут "прописать" бензиновый литровый турбомотор BoosterJet (на модели Baleno он развивает 110 л.с.), турбоагрегат объемом 0,66 л или бензиновый "атмосферник" объемом 1,2 л.

Нынешнее поколение модели выпускается уже почти 20 лет. Jimny продается и в России: его предлагают с мотором объемом 1,3 литра и мощностью 85 л.с., за него просят от 1 155 000 до 1 259 950 рублей. Впрочем, спрос на немолодой, маленький и очень недешевый автомобиль в России невелик: в 2017 году было реализовано всего 206 автомобилей Jimny.