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© Chevrolet
Новинки

Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet

Концерн General Motors серьезно "подрезал" российский модельный ряд из-за кризиса, оставив на нашем рынке только продукцию бренда Cadillac и дорогие модели Chevrolet. Но скоро российский модельный ряд Chevrolet пополнит кроссовер Traverse второго поколения.

Ранее сообщалось, что новое поколение Chevrolet Traverse привезут в Россию в конце 2017 года. Но теперь из-за задержки называется новый срок поставки товарных машин - май этого года, пишет "Авторевю". Цены назовут в апреле.

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В базе Росстандарта также появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новинку, где раскрываются подробности по моторной гамме и комплектациям. Так, в России пока не будет версий передним приводом, которым, в свою очередь, положен бензиновый турбомотор в 2 л (255 л.с. и 400 Нм). В России Traverse будет только с полным приводом и 3,6-литровым атмосферным V6, который в США выдает 305 л.с. и 350 Нм крутящего момента. При этом в российском сертификате для этого мотора почему-то заявлены 318 л.с.

Комплектаций будет две: LT и Premier. В оснащение войдут семи- или восьмиместный салон (два или три сиденья на среднем ряду), шесть подушек безопасности, климат-контроль, бесконтактный датчик открывания багажной двери, навигатор, камеры кругового обзора, система автоторможения на городских скоростях с функцией распознавания пешеходов, ассистент удержания в полосе, DVD-проигрыватель и ТВ-тюнер.

Новое поколение Traverse было представлено на автосалоне в Детройте 2017 года. У полноразмерного кроссовера длина составляет 5 189 мм (чуть длиннее Tahoe), а колесная база удлинена на 50 мм (до 3071 мм) по сравнению с моделью предыдущего поколения, что добавило места для второго и третьего ряда кресел. Кроме того, вместо 3-местного цельного дивана теперь можно заказывать раздельные кресла для среднего ряда.

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