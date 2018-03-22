В России нашли более 12 тысяч дефектных "Мерседесов"

Компания "Мерседес-Бенц Рус" согласовала с Росстандартом проведение добровольной сервисной акции, участие в которой примут 12 371 автомобилей с заводским дефектом. Выяснилось, что в седанах Mercedes-Benz С-Класса и Е-класса, а также премиум-кроссоверах GLK существует риск ложного срабатывания водительского "эйрбэга" из-за особенностей конструкции рулевой колонки.

Вилка годов выпуска очень широкая - под действие отзывной кампании попадают автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2011 по 2017 год. При этом неизвестно, происходили ли случаи самопроизвольного "выстрела" подушки у отечественных владельцев.



"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.



Уполномоченные дилеры "Мерседеса" должны оповестить владельцев отзывных машин о необходимости внепланово посетить сервисный центр. В рамках этого отзыва специалисты проверят и при необходимости доработают рулевую колонку "дефектных" машин. Все работы будут выполнены бесплатно, поскольку проводятся по инициативе изготовителя.



Впрочем, в надзорном ведомстве рекомендуют самостоятельно проверить свой автомобиль на предмет участия в отзыве, не дожидаясь уведомления от дилера, поскольку многие автомобили ранних годов выпуска уже сменили по одному или несколько владельцев, и найти актуальные контакты будет затруднительно. Для проверки достаточно сравнить VIN-код своего "Мерседеса" с открытым перечнем номеров, который традиционно публикует Росстандарт.

