Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
220679
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
266451
Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)

Штраф за пьяную езду увеличат до 500 тысяч рублей (и начнут сажать в тюрьму)
146323
© Mercedes-Benz

22 марта 2018 20:17

Автопром 45

В России нашли более 12 тысяч дефектных "Мерседесов"

Компания Mercedes-Benz сразу в трех своих моделях обнаружила неприятный заводской дефект, который может привести к произвольному срабатыванию подушки безопасности. Более 12 тысяч машин подлежат проверке и ремонту.

Компания "Мерседес-Бенц Рус" согласовала с Росстандартом проведение добровольной сервисной акции, участие в которой примут 12 371 автомобилей с заводским дефектом. Выяснилось, что в седанах Mercedes-Benz С-Класса и Е-класса, а также премиум-кроссоверах GLK существует риск ложного срабатывания водительского "эйрбэга" из-за особенностей конструкции рулевой колонки. 

В России отзывают на ремонт сразу несколько моделей Audi

Вилка годов выпуска очень широкая - под действие отзывной кампании попадают автомобили, реализованные на российском рынке в период с 2011 по 2017 год. При этом неизвестно, происходили ли случаи самопроизвольного "выстрела" подушки у отечественных владельцев.

"Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Уполномоченные дилеры "Мерседеса" должны оповестить владельцев отзывных машин о необходимости внепланово посетить сервисный центр. В рамках этого отзыва специалисты проверят и при необходимости доработают рулевую колонку "дефектных" машин. Все работы будут выполнены бесплатно, поскольку проводятся по инициативе изготовителя.

Впрочем, в надзорном ведомстве рекомендуют самостоятельно проверить свой автомобиль на предмет участия в отзыве, не дожидаясь уведомления от дилера, поскольку многие автомобили ранних годов выпуска уже сменили по одному или несколько владельцев, и найти актуальные контакты будет затруднительно. Для проверки достаточно сравнить VIN-код своего "Мерседеса" с открытым перечнем номеров, который традиционно публикует Росстандарт.
 

Дороги

В России создали сверхдешевый трехколесный грузовик

Тест-драйв первого корейского спорткара Kia Stinger

В России отзывают на ремонт сразу несколько моделей Audi Компания Audi обнаружила в отдельных автомобилях дефект, который связан с системой экстренного оповещения. К счастью, по количеству машин отзывная кампания оказалась не слишком масштабной.
Модели Lada Vesta предрекают дефицит 20 марта официальные дилеры "АвтоВАЗа" начали заказывать у производителя автомобили на май, однако семейства Lada Vesta, производящегося на заводе в Ижевске, нет в списке предлагаемых моделей. Да и сами квоты, предоставленные на "Весту", оцениваются дилерами как недостаточные.
Европейское производство "семерки" BMW остановят на целый год Новые европейские нормы тестирования токсичности выбросов оказались настолько жесткими, что компания вынуждена вносить глубокие конструктивные изменения в выхлопную систему флагманского седана - для этого придется остановить производство. Ирония в том, что это касается только бензиновых версий.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера