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© akt-spb.ru

22 марта 2018 18:17

Дороги 328

В России создали сверхдешевый трехколесный грузовик

Российские предприниматели разработали современный аналог популярного в советские годы грузового мотороллера "Муравей". Легкий трехколесный грузовичок продают в три раза дешевле самой доступной "ГАЗели".

Разработчиком забавного трицикла под названием "Шмель" является компания "Альтернативная коммерческая техника" из Великого Новгорода, а производство таких грузовых мотороллеров ограниченным тиражом планируют наладить в Саранске. Сами создатели подчеркивают, что при разработке "Шмеля" вдохновлялись культовым советским "Муравьем" - простым, дешевым и неприхотливым, концепцию которого считают несправедливо забытой.

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Сам трицикл построен вокруг сварной рамы собственной разработки, на которую навешаны агрегаты от других производителей. Например, здесь устанавливается китайский 200-кубовый двигатель Lifan мощностью 16,3 л.с. с крутящим моментом 15 Нм. Рессорная задняя подвеска взята от "УАЗ", а тормоза и электрика собраны на основе "вазовских" компонентов. А вот оригинальную кабину из стеклопластика компания "АТК" разработала самостоятельно.



Заявленная грузоподъемность "Шмеля" составляет аж 700 кг, максимальная скорость - 60 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле - всего 3,5 л. Предлагается как открытая бортовая версия, так и аналогичный вариант с тентом, а также фургон с металлическим грузовым отсеком. Разработчики подчеркивают, что для управления грузовым мотороллером все же требуется "автомобильная" категория B, но при этом обещают великолепную маневренность и низкие эксплуатационные расходы.

Трицикл "Шмель" получился действительно дешевым - за трехколесный грузовичек просят от 250 000 до 300 000 рублей в зависимости от версии. Для сравнения, самая доступная нижегородская бортовая "ГАЗель" оценивается в 755 000 рублей.

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