Корейский "убийца" BMW 3 серии: дата российской премьеры

Подразделение Genesis корейской марки Hyundai расширяет модельный ряд за счет небольшого премиального седана. Российская премьера нового Genesis G70 состоится 12 апреля 2018 года, а вслед за этим откроются официальные продажи. Рублевые цены и списки оснащения, вероятно, будут озвучены ближе к запуску модели на рынке.

Официально технические характеристики не раскрываются, но, судя по сертификационным документам в базе Росстандарта, G70 будет представлен в России с бензиновой "турбочетверкой" объемом 2,0 л в двух вариантах мощности - на 197 и 247 л.с.. Во всех случаях агрегат сочетается с 8-ступенчатым автоматом. В начальных комплектациях предложат задний привод, а в топовых - полный.

Пока можно лишь предположить, что компактный премиум-седан окажется дешевле старшего по рангу Genesis G80 (бывший Hyundai Genesis), ценник на который стартует с отметки 2,55 млн рублей. По крайней мере, близкий по технической части Kia Stinger сумели предложить по цене ниже 2 млн.

Корейскому автомобилю предстоит конкурировать c BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Класса, Audi A4, Infiniti Q50 и Jaguar XE.