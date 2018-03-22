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© АвтоВести, Павел Блюденов

22 марта 2018 15:50

Дороги 181

МВД России: автоматического продления прав и отметок о донорстве не будет

Представители МВД были вынуждены опровергнуть сразу несколько громких новостей, касающихся водительских удостоверений. "Фейковой" оказалась информация как об упрощенном порядке продления прав, так и о перспективе появления на самих удостоверениях специфических отметок.

В правоохранительном ведомстве выступили с разъяснениями относительно инициатив, недавно озвученных отдельными органами власти и вводящих граждан в заблуждение. В частности, пресс-служба МВД России опровергает информацию о том, что появится возможность автоматического продления водительских прав после окончания срока действия. Ранее такую процедуру анонсировал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

Вступили в силу новые изменения в ПДД

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, такая идея на сегодняшний не может быть реализована. Ведомство отмечает, что в соответствии с федеральным законом "О безопасности дорожного движения" при замене водительского удостоверения обязательным является медицинское освидетельствование водителей, равно как и предоставление гражданином оригинала медицинского заключения.

"В настоящее время единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медицинского освидетельствования медицинских заключений о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, не создана. Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам", - поясняет Ирина Волк.

Второе официальное опровержение от МВД России касается идеи о проставлении в водительском удостоверении отметки о согласии или отказе на посмертное донорство. Такую инициативу выдвинул Общероссийский народный фронт совместно с фондом "Здоровье" и направил ее в Минздрав России.

"МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство, не предусматривается", - добавили в ведомстве.

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