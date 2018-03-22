МВД России: автоматического продления прав и отметок о донорстве не будет

В правоохранительном ведомстве выступили с разъяснениями относительно инициатив, недавно озвученных отдельными органами власти и вводящих граждан в заблуждение. В частности, пресс-служба МВД России опровергает информацию о том, что появится возможность автоматического продления водительских прав после окончания срока действия. Ранее такую процедуру анонсировал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, такая идея на сегодняшний не может быть реализована. Ведомство отмечает, что в соответствии с федеральным законом "О безопасности дорожного движения" при замене водительского удостоверения обязательным является медицинское освидетельствование водителей, равно как и предоставление гражданином оригинала медицинского заключения.



"В настоящее время единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медицинского освидетельствования медицинских заключений о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, не создана. Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам", - поясняет Ирина Волк.



Второе официальное опровержение от МВД России касается идеи о проставлении в водительском удостоверении отметки о согласии или отказе на посмертное донорство. Такую инициативу выдвинул Общероссийский народный фронт совместно с фондом "Здоровье" и направил ее в Минздрав России.



"МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство, не предусматривается", - добавили в ведомстве.